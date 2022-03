Demolizione sala Tripcovich, la giunta approva il progetto di fattibilità

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Dipiazza, si è riunita nel pomeriggio di oggi 3 marzo. Tra i diversi provvedimenti approvati, si segnala in particolare, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi, l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la demolizione della Sala Tripcovich. “Questo è un primo passaggio importante che riguarda la progettazione – ha specificato l’assessore Lodi -, seguirà poi il progetto esecutivo e quindi sarà affidata la gara per l’esecuzione dei lavori. Dopo l’avvio delle varie fasi per la demolizione della Sala Tripcovich, si procederà con la riqualificazione della Piazza Libertà che rientra nell’ambito del complessivo inquadramento di sviluppo del Porto Vecchio”.