Amministrative: Salvini arriva a Trieste per sostenere Dipiazza e Polidori

Lunedì 20 settembre Matteo Salvini sarà a Trieste, in piazza della Borsa, al gazebo della Lega, alle 9.45, un appuntamento voluto per sostenere le candidature a sindaco di Roberto Dipiazza a Trieste, di Paolo Polidori a Muggia e dei tanti candidati della Lega alle prossime comunali.

Ad annunciarlo il Referente Provinciale della Lega Salvini Premier Trieste Pierpaolo Roberti che aggiunge: “un incontro, quello con Matteo Salvini, che avviene in un momento particolarmente importante, in cui questo territorio si candida ad assumere un ruolo importante nella fase di rilancio economico post pandemia, un obiettivo raggiungibile solo attraverso quel buon Governo che la Lega, in Comune così come in Regione, ha finora sempre dimostrato”.