Nomine dei sottosegretari, Forza Italia porta a casa l'economia: è Sandra Savino

Sandra Savino è la nuova sottosegretaria all'economia. L'ex parlamentare triestina è stata nominata oggi 31 ottobre, durante il primo "vero" Consiglio dei ministri dell'esecutivo Meloni. Forza Italia riesce quindi a portare a casa una posizione importante all'interno del governo. Era stato lo stesso Silvio Berlusconi, in occasione di una conferenza stampa durante la campagna elettorale per le politiche, a telefonare in diretta proprio alla Savino. Non aveva fatto nomi, ma aveva promesso che in caso di vittoria del centrodestra, il Friuli Venezia Giulia sarebbe stato degnamente rappresentato all'interno del nuovo esecutivo.

“Premiate la serietà, la coerenza e la competenza della nostra coordinatrice regionale Sandra Savino, cui rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro per la nuova, prestigiosa nomina a Sottosegretario all’Economia. Siamo sicuri che, una volta ancora, Savino saprà rivelarsi risorsa preziosa e strategica per il nuovo governo politico di centrodestra”.Così si è espresso il gruppo regionale di Forza Italia. Non sfugge che si tratta di un ruolo molto delicato e importante. Forza Italia è centrale nel quadro politico e il Friuli Venezia Giulia assume un ruolo di primo piano a livello nazionale”.