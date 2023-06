Scoccimarro replica a Moretuzzo: "Nessun negazionismo"

TRIESTE - "Smentisco con decisione qualsiasi affermazione che possa risultare fuorviante del mio pensiero ecologista, infatti non ho mai assunto alcuna posizione negazionista in merito al cambiamento climatico che anzi deve essere posto al vertice dell'agenda politica, perché l'uomo è sicuramente un acceleratore del mutamento del clima". Lo ha detto l'Assessore alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro, rispondendo alle accuse del capogruppo in Consiglio regionale del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Massimo Moretuzzo. "Settantaduemila anni fa l'Homo Sapiens ha rischiato l'estinzione proprio a causa dei mutamenti climatici che si sono verificati naturalmente e oggi - aggiunge -il mondo scientifico ha certificato che ad accelerare questi fenomeni è proprio la nostra specie". "Dobbiamo coniugare lo sviluppo umano con la difesa dell'ambiente. La scienza deve quindi fornire alla politica strumenti che consentano di prendere decisioni corrette", ha concluso l'assessore per mettere fine alla polemica.