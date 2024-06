Sgombero dei migranti dal Silos, Fratelli d'Italia: "Andranno altrove, staranno meglio"

TRIESTE - “Apprendo con soddisfazione la notizia riguardante lo sgombero del Silos di Trieste. Un atto ormai irrimandabile. Un atto dovuto del nostro Comune di Trieste, reso possibile dal Governo di Giorgia Meloni che trasferirà gli occupanti del Silos in altri luoghi del Paese. Da tempo, ormai, quel luogo è stato un ricettacolo di rifiuti e di far west. Con l’emanazione dell’ordinanza, oltre a restituire il dovuto decoro a una parte della città, possiamo finalmente garantire maggiore sicurezza e un posto sicuro a chi ha titolo e requisiti per rimanere sul territorio italiano”. Le parole sono del segretario provinciale di Fratelli d’Italia e deputata Nicole Matteoni.

"Le polemiche di Ics? Confessione delle intenzioni politiche"

Così invece Claudio Giacomelli, capogruppo in Consiglio Regionale: “Le polemiche del centrosinistra e dell’ICS sono, di fatto, la confessione delle loro intenzioni politiche. Questo perché gli occupanti del Silos saranno trasferiti in centri di accoglienza in altri luoghi che, rispetto a Trieste, sono stati meno colpiti dall’immigrazione. Andranno cioè a stare meglio che al Silos. Questo vuol dire che il Pd getta la maschera: a loro non importa come queste persone vivono, loro vogliono che restino a Trieste. Vogliono ampliare i numeri dell’accoglienza in città creando un nuovo centro in via Flavio Gioia e questo per noi è inaccettabile. Da due anni sfidiamo il Pd a dire quanti posti di accoglienza in più dovrebbe avere Trieste, senza avere risposta. Dica una volta per tutte quanti nuovi posti di accoglienza vorrebbe a Trieste e in quali altri quartieri vorrebbe collocarli”.