La telefonata di Silvio: "Nel prossimo governo Friuli Venezia Giulia protagonista"

TRIESTE - "Vi posso annunciare che Forza Italia si impegna ad indicare tra i suoi rappresentanti al prossimo governo un protagonista della nostra regione". Le parole sono di Silvio Berlusconi che nella mattinata di oggi 10 settembre è intervenuto telefonicamente alla presentazione dei candidati azzurri per il Friuli Venezia Giulia. Durante la conferenza stampa, tenutasi a Trieste, il presidente di Fi ha parlato per circa un quarto d'ora, annunciando, tra le altre cose che uno dei candidati sarà protagonista nel prossimo esecutivo, in caso di vittoria del centrodestra.

La scelta ricadrà con ogni probabilità su Sandra Savino, coordinatrice regionale, deputata e al momento assessore comunale nel capoluogo regionale. Per la forzista dovrebbe profilarsi il ruolo di sottosegretario. Se al momento la Savino può mantenere entrambi i ruoli, in caso di sua indicazione come membro del governo, ecco che con buona probabilità il suo ruolo da assessore andrebbe a qualcun altro (tra cui si parla del possibile ritorno in giunta di Angela Brandi).