Stallo su vicepresidente del Consiglio comunale, AT: "Scorretto addossare le colpe all’opposizione"

"Riteniamo molto scorretto quanto avvenuto in aula martedì scorso e quanto dichiarato a mezzo stampa dalla maggioranza in merito all'elezione della Vicepresidenza - dichiara la Consigliera di Adesso Trieste Giulia Massolino - Le ragioni che ci hanno spinto sia dall'inizio a non presentare nessuna candidatura per questo ruolo sono molte. La persona adatta a ricoprirlo dovrebbe infatti avere una approfondita conoscenza ed esperienza procedurale, cosa che ovviamente nessuno dei tre Consiglieri del nostro gruppo ancora ha. Inoltre, sembra abbastanza logico che questo ruolo sia ricoperto da una persona del più votato partito di minoranza. Infine, candidare me ritenendomi più super partes di altre significa non aver compreso il modo in cui intendo interpretare il mio ruolo in questa Consiliatura, cioè con una ferma (ma costruttiva) opposizione."

Adesso Trieste respinge quindi le accuse di essere responsabile di questo stallo. "È un problema che la maggioranza ha creato, rifiutandosi di collaborare con l'opposizione e consentire l'elezione dell'unica candidata espressione dell'opposizione stessa. - incalza Riccardo Laterza, capogruppo At - Ora sembra che il centro-destra voglia mettere becco anche nei rapporti tra i gruppi di opposizione, “accusandoci” di adeguarci alle scelte del PD. Verrebbe da rispondere come spesso ci sentiamo dire noi da loro: la campagna elettorale è finita e sarebbe ora che il Consiglio non perdesse ulteriore tempo sulla questione, occupandosi dei veri problemi delle triestine e dei triestini."

"Ci auguriamo che la situazione si sblocchi presto - conclude Massolino - e l’unico modo perché ciò accada è che la maggioranza rispetti le prerogative dell’opposizione. Auspichiamo che la collaborazione e la correttezza professata a parole dal centrodestra inizi finalmente a concretizzarsi".