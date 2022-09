Exit di nome e di fatto, Stefano Puzzer fuori dal parlamento

TRIESTE - Alla fine Stefano Puzzer non ce l'ha fatta ad entrare in parlamento. L'ex leader dei portuali triestini e del movimento No Green Pass si era candidato con Italexit, anche se molti mesi prima aveva affermato che non sarebbe mai sceso in politica, salvo poi ritrattare una volta raggiunto dalla proposta di Gianluigi Paragone. Puzzer era capolista al plurinominale in Emilia Romagna. Dopo le primissime proiezioni della notte, nella mattinata di oggi 26 settembre è arrivato il dato ufficiale: con un risultato pari all'1,9 per cento (ben al di sotto del minimo necessario per poter far parte della prossima legislatura) Stefano Puzzer è fuori dai giochi. Nonostante il grande seguito social, i numeri non sono serviti a garantirgli un posto in parlamento.