Il tribunale lo "perdona", Ugo Rossi pronto a tornare a Trieste

TRIESTE – Il Tribunale ha deciso che Ugo Rossi, il consigliere comunale del Movimento 3V che negli scorsi mesi era stato arrestato dalla Polizia Locale nell’ambito di alcune violazioni della normativa anti Covid e di resistenza a pubblico ufficiale, può tornare a Trieste. Il giovane friulano può quindi rientrare in territorio triestino e quindi nell’aula del Consiglio comunale (dove, tra l’altro, non sono più in vigore le restrizioni). Ugo Rossi torna a prendersi il suo posto che, nel frattempo, era stato preso da Marco Bertali. Il consigliere comunale ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni politiche, con il movimento Vita, al collegio plurinominale per la Camera dei deputati.