Post contro Liliana Segre, l'assessora leghista si è dimessa

L'assessore alla Sicurezza del comune di Duino Aurisina ha rassegnato le proprie dimissioni. Valentina Banco, ex poliziotta e non nuova a scivoloni social, aveva pubblicato un post in cui si "scagliava" a parole contro la senatrice a vita Liliana Segre. Quel post, nonostante il dietrofront della leghista, non è passato inosservato e non è stato gradito tra i vertici del partito. A due settimane dalle amministrative che decreteranno chi governerà per i prossimi cinque anni nel comune carsico, ecco che il "caso" Banco mette un po' di pepe ad una campagna elettorale non così senza esclusione di colpi. La Banco si è presentata dalla sindaca Daniela Pallotta nel pomeriggio di oggi e ha presentato le sue dimissioni. Non è bastato quindi un mea culpa pubblico (sempre social) in cui faceva ammenda, chiedendo scusa e cospargendosi, metaforicamente, il capo di cenere.