Violenza e degrado in via Bonomo, il Pd chiede "maggiore sicurezza"

TRIESTE - "Chiediamo misure più strutturali e incisive che vadano in aiuto dei residenti di via Bonomo e a rafforzamento della sicurezza del rione. È certo che con l'estate il disagio degli abitanti aumenterà, se non vengono presi subito provvedimenti adeguati". Ad intervenire sui continui episodi di violenza di via Bonomo è la segretaria provinciale del Partito democratico, Caterina Conti. "Avevamo chiesto - così la dem - che si intervenisse in modo articolato, ma la mozione del nostro gruppo non era stata considerata urgente dal centrodestra e in via Bonomo la situazione è degenerata".

"Ridurre il rischio"

"C'è voluto oltre un anno - ricorda la segretaria dem - perché il Comune attivasse un presidio di operatori sociali, come chiedevamo noi: tardi, evidentemente. Ora è chiaro che senza un intervento mirato delle forze dell'ordine non sarà possibile creare le condizioni per un lavoro di risanamento sociale. Noi siamo per stimolare relazioni tra soggetti attivi sul territorio che possano monitorare e segnalare situazioni di degrado, creando una rete di comunità. Ma perché questo lavoro inizi e dia frutti - conclude Conti - bisogna creare le condizioni minime per rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio".