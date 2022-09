Wartsila: il Pd deposita in Parlamento un emendamento sulle delocalizzazioni

“Come abbiamo annunciato, è stato depositato l’emendamento del Pd per rendere più difficili le delocalizzazioni, nella forma più restrittiva che era stata già presentata dal ministro Orlando. Anche a fronte di recenti ingiustificabili decisioni come quella assunta da Wartsila di chiudere lo stabilimento di Trieste, confidiamo che le forze politiche convergano a difesa delle nostre capacità produttive e dell’occupazione". Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, dopo che, d’intesa con il ministro del Lavoro Andrea Orlando, è stato depositato un emendamento al Dl Aiuti bis dal senatore Antonio Misiani in materia di delocalizzazioni.

"L’emendamento - spiega Serracchiani -, a prima firma del senatore Misiani, ripristina una serie di condizionalità e sanzioni che mirano non solo alla salvaguardia dei livelli occupazionali ma anche riapre prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività”.