Pop, porto osservatorio partecipato, un progetto di Adriatico Book Club, Casa del Cinema di Trieste ed Eterotopia

TRIESTE - Ha avuto luogo domenica scorsa la giornata di tavole rotonde, nonché terza osservazione in programma di “POP Adriatico – Porto Osservatorio Partecipato”, un progetto di Adriatico Book Club, Casa del Cinema di Trieste ed Eterotopia, già vincitore lo scorso settembre del bando Creative Living Lab, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Le prime due osservazioni, nella forma di sopralluoghi collettivi, moderati da Mara Usai, urbanista del gruppo Eterotopia e di una soundwalk, guidata da Nicola Di Croce, avevano già ripercorso a fine marzo diversi luoghi dell’area del Porto Vecchio accompagnati dalle testimonianze dei partecipanti sul suo passato, presente e futuro, nonché sulla sua dimensione sonora. Più che delle visite turistiche, le esplorazioni sono state un momento di ascolto e di scambio di idee, con l’obiettivo di riunirsi intorno a un pezzo di città in trasformazione e dare spazio alle conoscenze e alle percezioni delle triestine e dei triestini proprio nel luogo dibattuto. La terza Osservazione è stata l’occasione per cominciare a stanziarsi sotto la copertura del Varco Monumentale VII, che sarà il luogo che ospiterà tutti gli eventi pubblici che da qui a settembre tra laboratori, incontri musicali e proiezioni cinematografiche. La giornata si è divisa in tre momenti che hanno affrontato i temi legati alle trasformazioni urbane che l’area del Porto Vecchio ha già cominciato ad attraversare a fine marzo con l’inizio del cantiere del Viale Monumentale. Durante la prima sessione di discussioni Giuliana Carbi (Trieste Contemporanea), Stefano Graziani (fotografo) e Pietro Spirito (scrittore e giornalista) hanno intrecciato un discorso insieme a Lorenzo Lazzari (Adriatico Book Club) e Giuditta Trani (Eterotopia) sulla dimensione culturale di Trieste, ripercorrendo visioni passate e future sul Porto. La seconda tavola rotonda, che ha visto Branka Benčić (MMSU Rijeka), Matija Debeljuh (Apoteka), Gabriele Leo (Post Disaster Rooftops), Marin Nizic (Urbani Separe), e Filip Pračić (DeltaLab) confrontarsi sulle proprie esperienze legate alla rigenerazione urbana tramite attività culturali a Vodnjan, Taranto e Rijeka è stata un momento per informarsi su alcune buone pratiche che questo tipo di processi di trasformazione o uso temporaneo degli spazi possono portare alla città. Infine Stefano Portelli (antropologo) ha fornito un quadro sui casi delle città di Napoli, Roma e Milano e di come questi dimostrino di essere unite dal filo rosso del fenomeno della “finanziarizzazione”. Dal contesto locale a quello globale queste tre tavole rotonde hanno permesso di inserire il caso della trasformazione del Porto Vecchio in una cornice più ampia in cui economia, attività culturali e politiche territoriali si legano per dare forma alla città che verrà. La prossima Osservazione in programma (la numero #04) sancirà il passaggio dalla teoria alla pratica. Il laboratorio di arte partecipata guidato dall’artista Giulia Iacolutti inviterà i/le partecipanti a interrogarsi sulla memoria e sul futuro del Porto Vecchio tramite narrazioni ed atti performativi progettati insieme ed eseguiti sotto il Varco Monumentale VII durante i pomeriggi del 11 e del 12 maggio. Per partecipare (il numero massimo è di 15 partecipanti) basta scrivere una mail a mail@adriaticobook.club entro il 1 maggio indicando perchè si desidera prendere parte al laboratorio. Poco dopo inizierà la residenza di ricerca artistica di Madeleine Ruggi, artista visuale e sonora vincitrice dell’open call lanciata a gennaio. Dopo i casi dei porti di Amsterdam, Rotterdam e Londra, l’artista studierà il porto di Trieste e la relazione tra il corpo e le dinamiche del mercato globale. Per restare aggiornati sulle attività di POP Adriatico e consultare il calendario completo del progetto è possibile registrarsi alla newsletter o visitare il sito www.popadriatico.it. Per ulteriori informazioni scrivere a mail@adriaticobook.club. Il progetto è sostenuto da Creative Living Lab – Edizione 5, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ed è realizzato in co-organizzazione con il Comune di Trieste. Grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Kathleen Foreman Casali per la realizzazione delle tavole rotonde pomeridiane.