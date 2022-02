"Una salita per amore", il romanzo che racconta le portatrici carniche durante la Grande guerra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

La scrittrice friulana Stefania Nosnan è autrice del romanzo "Una salita per amore – Donne al Fronte" (Ensemble Edizioni, prefazione della campionessa olimpica Manuela Di Centa). "È la storia di donne forti e coraggiose che non hanno detto di no ad aiutare i soldati che combattevano al fronte, nel momento più difficile della Grande Guerra” dice l’autrice. “Hanno messo a disposizione la loro tenacia e la loro conoscenze della montagna, consapevoli del pericolo che era sempre in agguato. Hanno camminato e scalato le alte montagne friulane con qualsiasi clima".

Una storia di vita molto intensa, commovente e struggente nella sua drammaticità, ma al tempo stesso condotta dal filo della speranza. Le portatrici sono le loro montagne e le montagne hanno fatto di loro le donne che sono: lavoratrici instancabili, solide, coraggiose e schiette che si sono messe al servizio della vita così maltrattata e violata dalla crudeltà della guerra, rendendo onore alla propria terra, alla famiglia e per ciò che era giusto. Una salita per amore ci accompagna all’interno di questo mondo grazie alla scrittura lineare e incisiva dell’autrice.