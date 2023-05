Il Nautico a scuola di primo soccorso, consegnati i diplomi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Venerdì 5 maggio agli studenti delle classi seconde dell’Istituto Nautico di Trieste sono stati consegnati i diplomi per il conseguimento del Corso di Primo Soccorso tenuto dalla SOGIT - Opera di Soccorso dell’Ordine di S. Giovanni “I Giovanniti”, sezione di Trieste. Durante l’anno scolastico gli studenti delle classi seconde del Nautico hanno seguito un corso articolato in lezioni sia teoriche che pratiche. Al termine del corso è seguito un esame scritto ed un test pratico con manovre di rianimazione su manichino. Il diploma di Primo Soccorso conseguito dagli studenti del Nautico ha una validità di due anni e viene riconosciuto in diverse realtà lavorative. A seguito di questo esame, superato il diciottesimo anno d’età, ciascun studente potrà accedere al corso BLSD per l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico con la possibilità di seguire il corso/affiancamento pratico a bordo delle ambulanze SOGIT in servizio al 118.