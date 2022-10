Giornata mondiale della psoriasi, al Maggiore le visite gratuite di screening

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Giovedì 27 Ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Psoriasi, i medici dermatologi dell’AOU di Trieste saranno a disposizione dei pazienti psoriasici con delle visite dermatologiche di screening gratuite su prenotazione. La giornata di screening nasce con lo scopo di sensibilizzare i pazienti sull’importanza della diagnosi precoce e di una terapia corretta per il trattamento della psoriasi, informarli sulle cure a disposizione e fornire un consulto dermatologico gratuito. Le visite, esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili, si svolgeranno Giovedì 27 ottobre presso la Clinica Dermatologica dell’AOU di Trieste, diretta dalla Professoressa Iris Zalaudek, dagli esperti dei Ambulatori di Psoriasi di Trieste e Gorizia. Per prenotazioni contattare il numero 345 7686815 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 15.00.

La psoriasi, che in Italia colpisce circa il 3 milioni di italiani, coinvolge il sistema immunitario, compromettendo la salute dei pazienti, la qualità di vita e la produttività in ambito lavorativo. La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica recidivante non infettiva della cute che si presenta generalmente con la comparsa in alcune parti del corpo di chiazze rossastre ricoperte di squame di colore bianco/argento molto pruriginose. È associata a diverse comorbidità che influiscono sul benessere dei pazienti, come l’artrite psoriasica, le malattie cardiovascolari, la sindrome metabolica, l’obesità, il diabete, le malattie infiammatorie intestinali e la depressione. “Il nome psoriasi deriva dal termine greco psora (prurito) e illustra quindi un importante sintomo della malattia. La pelle prude ed è rossa e ricoperta di piccole squame chiare (placche).

A seconda dell'estensione e delle parti del corpo colpite, la qualità della vita sociale può essere molto compromessa. La psoriasi ha pero molti volti. Si presenta – spiega la Professoressa Iris Zalaudeck - , in forme e manifestazioni diverse e spesso è difficile da diagnosticare. Per questo motivo la diagnosi di psoriasi deve sempre essere fatta o confermata da un dermatologo. Non tutto ciò che si squama è psoriasi. Anche le terapie della psoriasi sono molte. Esistono trattamenti in forma di emollienti, luce UV e di compresse. Tra le più moderne terapie per forme medio-grave sono i cosiddetti trattamenti biologici, spesso in forma di siringhe. Questi trattamenti sono paragonabile alle cure del diabete e vengono somministrate secondo il farmaco una volta a settimana fino a distanza di mesi. Il trattamento più adatta ed efficace varia da persona a persona. Chi risponde a quale terapia deve essere valutato da un dermatologo qualificato. Dopo una prima visita dermatologica, in cui viene stabilito la necessità di cure mirate, gli utenti vengono prenotati direttamente all’interno della nostra Clinica Dermatologica a Trieste e Gorizia nei nostri ambulatori dedicata alla psoriasi. In questi ambulatori, gli esperti stabiliscono un programma terapeutico individuale per ogni paziente. Attualmente vengono seguito oltre 400 utenti con psoriasi nella nostra struttura, la metà circa in trattamento con terapie moderne ed innovative”, conclude la Professoressa Zalaudek. La giornata di screening sulla psoriasi è realizzata con il contributo incondizionato di Abbvie.