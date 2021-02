Ecco "FriendEnemy", il nuovo singolo del triestino Riccardo Gileno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il brano racconta della separazione fra due personaggi che potrebbero essere stati amanti, amici, genitori e figli. Si interroga sulla funzione del tempo: è esso in grado di rimarginare le ferite o, piuttosto, sono le ferite stesse a diventare qualcosa di utile e costruttivo per un noi migliore? Nel videoclip di FriendEnemy la domanda è la stessa: il tempo guarisce? Se, analizzando il testo della canzone, sembra esserci una possibilità, nel video, invece, il tempo non lascia scampo. Il fallimento, il dolore, la rabbia, permangono e portano alla follia. Il tempo allarga i lembi delle ferite fino a renderle un’ossessione, un pensiero fisso che porta a commettere di nuovo gli stessi errori.

Il videoclip

Per il protagonista del video, interpretato sentitamente da Omar Giorgio Makhloufi, il passato diventa un assillo che si trasforma in perversione, squilibrio, insanità, fino alla completa pazzia. Il brano è stato prodotto da Riccardo Gileno in collaborazione con Matteo Brenci, Marco Vattovani e Giuliano Dottori. Il mixing è di Riccardo Parravicini (Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Max Gazzè) presso Rima Maja Studio mentre il mastering è stato affidato a Giovanni Versari de La Maestà Studio.

Chi è Riccardo Gileno

Riccardo Gileno è un cantautore triestino folk-pop che racconta la sua vita accompagnato dalla chitarra. Ha origini canadesi e croate e grazie al padre, nato a Toronto, si approccia fin da piccolo alla musica ascoltando principalmente artisti britannici e nord americani. Il progetto solista di Riccardo Gileno nasce da una personale necessità espressiva e si avvale della musica per trovare la forza propulsiva della propria crescita personale: scrivere e comporre diventa il modo per uscire dalla zona di comfort, per guardarsi dentro e raccontare all’ascoltatore cosa si ha visto.

La produzione

A Novembre 2017, Riccardo, pubblica il suo primo EP, “The Curse”, da cui è stato tratto il video di “Days”, suo primo singolo, uscito a febbraio 2018 in anteprima su Rockit. Dopo l’uscita dell’ep si esibisce in numerosi locali del Nord Italia e in apertura a importanti artisti della scena musicale italiana, tra cui Filippo Graziani, The Sleeping Tree e Hit-Kunle. Prende parte a varie edizioni di Sofar Sounds a Trieste, Udine e Padova e, a settembre 2018, vince il Premio “MEI Superstage”, contest dedicato ai migliori artisti indipendenti italiani. Nei brani di Gileno si avverte sempre una sottile malinconia di fondo, ma con una spinta ascensionale, come a voler sintetizzare pillole musicali di speranza.