Rosso di sera, il tramonto illumina la festa per 400 atleti

TRIESTE – Famiglia, festa, sport, solidarietà e sullo sfondo un bellissimo tramonto ad illuminare gioia, sorrisi e il Porto Vecchio, teatro della Rosso di Sera Family Run, evento organizzato da ASD Promorun in collaborazione con Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia Giulia e dell’azienda di manutenzione e costruzioni generali Rosso, che del Porto Vecchio ha curato la riqualificazione. Start alle 19.00 per completare 3 km e poi continuare la serata in compagnia, tra un gustosissimo gelato e animazione per tutti. Festa della solidarietà grazie alla raccolta fondi verso la Fondazione Burlo Garofolo ETS, un fiore all’occhiello del territorio giuliano.

Hanno detto: “Questa bella manifestazione è un’occasione per far conoscere anche ai triestini il Porto Vecchio che si aggiunge alle tantissime cose da vedere qui a Trieste. Quest’area sarà presto ulteriormente e profondamente riqualificata, un budget importante è stato messo a disposizione dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Gustatevi il panorama e le emozioni della corsa con la consapevolezza che questo evento ha anche un importantissimo fine solidale nei confronti di Fondazione Burlo Garofolo, eccellenza del territorio”, le parole di Pierpaolo Roberti, Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione.

“Sono felicissimo di essere qui e toccare con mano la grande affluenza a questa manifestazione, ancora di più di aver stretto la collaborazione con Asd Promorun che ha dato un taglio di successo all’evento, da qui partirà una lunga serie. Entusiasmo e sport si fondono con un valore per me, ma anche per la mia azienda, importantissimo, quello della famiglia. Clima perfetto, tramonto da cartolina, gelato e animazione, è tutto perfetto”, ha detto Paolo Rosso, Presidente azienda Rosso costruzioni. “E’ emozionante sapere che l’evento abbia raggiunto il sold-out in questa giornata per giunta incorniciata da un bellissimo sole primaverile. Noi di Fondazione Burlo Garofolo siamo in tantissimi qui a tenerci per mano con Promorun e Rosso, sarà una bella festa per tutti”, il commento di Gabriele Cont, Presidente di Fondazione Burlo Garofolo.

“E’ stata un’esperienza nuova” – ha esordito la Presidente di Promorun Silvia Gianardi – “E’ la prima volta di una Family Run all’interno della Corri Trieste e siamo felicissimi della nuova partnership con Rosso costruzioni, nonché dei numeri di partecipazione e di essere riusciti a costruire un evento nell’evento. La soddisfazione maggiore è certamente quella di aver creato una nuova occasione di contribuire ad una causa solidale nei confronti di Fondazione Burlo Garofolo nostro charity partner anche nell’ambito della Corsa dei Castelli di ottobre. Su quest’onda di entusiasmo ci rimbocchiamo le maniche e corriamo verso la XXI Corri Trieste di questa domenica e per la quale siamo felici di annunciare che abbiamo raggiunto il sold-out”, ha aggiunto. “Desidero ringraziare partner, istituzioni e gli alunni del Liceo Classico e Linguistico Statale Francesco Petrarca coinvolti nel PCTO per aver collaborato con competenza, entusiasmo ed energia”, ha concluso. ISCRIZIONI CORRI TRIESTE E NON COMPETITIVA TEN – Le iscrizioni a tutte le manifestazioni sono chiuse.