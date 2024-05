Torna la Rossa di sera Family run, in Porto vecchio la corsa per famiglie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

TRIESTE – Meno di tre settimane ad un jackpot di emozioni grazie al lavoro di ASD Promorun che, con la collaborazione dell’azienda di manutenzione e costruzioni generali Rosso, recentemente impegnata nei lavori di riqualificazione del Porto Vecchio, rilancia per venerdì 17 maggio alle 19.00 la Rosso di Sera Family Run. Solo il primo degli appuntamenti che anticipa la 21^ Rosso Corri Trieste, gara di corsa su strada di 10 km inserita nel Calendario Nazionale FIDAL organizzata in collaborazione con Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia Giulia per domenica 19 maggio e che per questa edizione ritorna all’interno del Porto Vecchio, da poco riqualificato.

Le gare

La festa comincia venerdì 17 maggio alle 19.00 con la Rosso di Sera Family Run, 3 km in famiglia o con amici, con possibilità di condividere l’esperienza anche con i propri quattrozampe, su un percorso completamente illuminato. Festa al tramonto inoltrato con animazione e ristoro finale per tutti. L’evento sposa la solidarietà verso l’Istituto materno-infantile regionale Fondazione Burlo Garofolo ETS, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica, migliorare l’assistenza, acquistare macchinari, acquisire tecnologie avanzate, promuovere eventi e divulgativi di educazione sanitaria per bambini/e e ragazzi/e, per le loro famiglie e per la salute per la donna. Domenica 19 maggio il Porto Vecchio si veste di adrenalina alle 9.00, grazie alla XXI Rosso Corri Trieste, 10 km competitivi con partenza dal Magazzino 27 e tre giri da 3.3 km lungo i quali l’azzurra Giovanna Epis nel 2020 aveva corso un velocissimo 33’00”. In parallelo e sullo stesso percorso, si svolgerà anche la Non Competitiva Ten, un evento adatto a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.

T-shirt

E’ il modo migliorare per ricordare la partecipazione ad un evento, indossare la t-shirt tecnica di gara, anche quest’anno frutto della collaborazione con il partner tecnico Joma. Qualità comprovata, traspirante ed elastica per garantire il massimo comfort. Blu, riporta sul fronte i loghi di Joma e dell’evento e torna il motto “Yes, We Run”, una frase motivazionale che racconta passione e orgoglio dei podisti per questo sport, oltre al nome della gara e i loghi di Rosso, Torri d’Europa, CiviBank e triestevillas, partner amici dell’evento.

Medaglia

Sempre più speciale la medaglia finisher, ancora una volta legata ad un altro grande valore, il rispetto rispetto per l’ambiente, qui testimoniato dalla scelta di un prodotto sostenibile della linea IFeelWood. La medaglia sarà prodotta in legno riciclato, ricavato da alberi caduti o da materiale raccolto durante la pulizia dei boschi o da processi biologici e rotativi di taglio degli alberi, come raccontano i certificati FSC e PEFC®, prova che il legno provenga da piantagioni controllate e approvate seguendo determinate norme di taglio e ricrescita, non essendo dunque causa di disboscamento illegale che sta distruggendo il nostro pianeta. Oltre a nome e data della gara, la medaglia raffigura uno dei Magazzini del Porto Vecchio, a suggellare il legame di questa manifestazione con la storia della città.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle 23:59 del 15 maggio o al numero massimo di 400 atleti. Prossimo cambio quota il 15 maggio. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi alla manifestazione non competitiva giovedì 16 e venerdì 17 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso la Sala Riviera Starhotels Savoia Excelsior Palace (Riva del Mandracchio 4 Trieste, ingresso Via Boccardi). Nella stessa sede, sabato 18 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 sarà possibile iscriversi alle manifestazioni competitive e non competitive. Le iscrizioni proseguiranno domenica 19 maggio dalle ore 7.30 alle ore 8.30 in Porto Vecchio, Magazzino 27.

Family run

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle 23:59 del 14 maggio. Sarà possibile iscriversi anche giovedì 16 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e venerdì 17 maggio presso la Sala Riviera Starhotels Savoia, Excelsior Palace (Riva del Mandracchio 4 Trieste, ingresso Via Boccardi) dalle 10.00 alle 15.00 mentre dalle 17.30 alle 18.30 presso il Magazzino 27 del Porto Vecchio. Le iscrizioni sono gratuite per bambini e ragazzi fino ai 18 anni che avranno diritto al solo pettorale di gara e potranno acquistare la t-shirt ufficiale dell’evento, fino ad esaurimento scorte, al costo di € 5,00, quota che sarà interamente devoluta in beneficenza.