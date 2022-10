AstraZeneca dona 5000 euro a Cattinara

Riceviamo da Asugi e pubblichiamo integralmente

Il dott. Andrea di Lenarda, Direttore della S. C. Patologie Cardiovascolari ha espresso parere favorevole all’accettazione della donazione di 5.000 euro offerta da AstraZeneca. L’importo sarà impiegato per finanziare le attività di formazione del personale operante nella sua struttura e per il ricondizionamento di un ecocardiografo, al fine di aumentare le potenzialità di presa in carico e di valutazione clinico- strumentale dei suoi pazienti.