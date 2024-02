Asugi, in arrivo nuovi medici a Muggia e a Monfalcone

In arrivo nuovi medici a Muggia e a Monfalcone: nella cittadina rivierasca, al fine di garantire la continuità dell'assistenza, il medico di medicina generale Marialuisa Vel, dal prossimo 29 febbraio sostituirà, con un incarico provvisorio, il medico Pierpaolo Ubaldini. Lo studio sarà in via Battisti 6. A Monfalcone, a decorrere dall’1 marzo, il pediatra Alessandro Occhipinti cesserà dall'incarico provvisorio nell’ambito territoriale del Consorzio di Monfalcone. Al suo posto prenderà servizio Alessandro Lenhardt, che svolgerà la propria attività nello studio medico di via Romana 89. Infine, sempre dal 1 marzo, il medico di medicina generale Giulia Milani inizierà l'attività con incarico provvisorio presso lo studio di Via Mazzini 3 a Monfalcone.