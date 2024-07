Si terrà a Trieste la conferenza annuale su dna, tumori e virus

TRIESTE - Oltre 200 scienziati, provenienti da 30 Paesi, si incontreranno a Trieste dal 16 al 21 luglio in occasione della conferenza “Dna Tumori e Virus”, per il ciclo di conferenze “Arturo Falaschi”, organizzata dall’International centre for genetic engineering and biotechnology di Trieste e che si terrà presso il centro congressi della storica stazione marittima sulle rive. La conferenza si tiene ogni anno ed è ospitata a turno dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Regno Unito e dall’Italia. In questi anni sono state presentate alcune delle scoperte più importanti nel campo della biologia molecolare e della virologia, come, ad esempio, il meccanismo di splicing dell’Rna. Gli oncosoppressori e p53 vennero descritti nel 1979, in occasione della prima edizione del meeting. Negli anni successivi, durante la conferenza sono state presentati i meccanismi di regolazione della trascrizione, il processo che porta alla sintesi di Rna, il primo sequenziamento del genoma del virus Sv40 (un virus oncogeno a Dna) e diverse terapie antitumorali, come, ad esempio, la primissima descrizione del vaccino contro il Papillomavirus umano. “Si tratta dell’ottava volta della conferenza a Trieste”, ha spiegato Lawrence Banks, capo del laboratorio di virologia dei tumori e direttore generale dell’Icgeb dal 2019. Per l'occasione ricercatori da tutto il mondo discuteranno delle ultime ricerche relative al danno al Dna, all’interazione virus-ospite, allo sviluppo dei tumori e alle ultime terapie contro il cancro. Matthew Weitzman, docente presso l’Università della Pennsylvania, negli Usa, sarà il relatore principale della conferenza e parlerà della regolazione del Rna virale e delle nuove scoperte relative ai meccanismi tumorali.