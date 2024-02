Manifestanti davanti alla sede del Consiglio regionale contro la chiusura dei consultori

TRIESTE - Oggi pomeriggio alcune decine di persone hanno manifestato in piazza Oberdan davanti alla sede del Consiglio regionale - proprio mentre c'era la seduta della massima assise regionale - contro la chiusura dei consultori familiari di San Giacomo e di San Giovanni. Alcune manifestanti sono entrate pacificamente nell'aula e si sono accomodate negli spazi riservati al pubblico. Non si sono registrati disordini di alcun tipo. La consigliera regionale del Patto per l'Autonomia, Giulia Massolino, ha presentato una mozione sui consultori: "Purtroppo abbiamo visto come nei mesi scorsi la nostra amministrazione e l’assessore in particolare hanno considerato la partecipazione dei cittadini al processo di riorganizzazione promosso da Asugi: chiusura e mancanza di confronto e trasparenza, come nel caso dell’audizione da noi proposta in commissione che è stata trasformata, dalla maggioranza, in un monologo del tutto inutile dell’assessore Riccardo Riccardi e di Asugi, perché l’oggetto dell’audizione era conoscere i bisogni, le necessità e le preoccupazioni di cittadini, associazioni e operatori, che sarebbero state da tenere in debita considerazione in un processo di riorganizzazione". La mozione è stata bocciata: "La maggioranza si assuma la responsabilità di questa scelta di fronte a una cittadinanza sempre più povera di servizi territoriali pubblici" ha commentato la consigliera.

