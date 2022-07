Vuoi diventare Oss? A settembre il corso che fa per te

Riceviamo da Asugi e pubblichiamo integralmente

Si informano gli interessati, che a breve verrà pubblicato sul sito https://asugi.sanita.fvg.it/it/concorsi l’avviso di selezione per la partecipazione al corso per Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria OSSc in ASUGI. I posti a disposizione sono 25. Come previsto dalla DGR 1099/2005, il corso ha la finalità di consentire agli operatori già in possesso dell’attestato di qualifica Operatore Socio Sanitario O.S.S. di perfezionare ed integrare

alcune attività assistenziali da svolgere in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la loro supervisione.

L’inizio del percorso formativo è previsto a settembre 2022. Le attività formative d’aula si svolgeranno presso le sale didattiche delle sedi ospedaliero- distrettuali di Gorizia e Monfalcone, in caso di situazioni emergenziali le lezioni potranno svolgersi anche in modalità FAD. La frequenza è obbligatoria, il corso è gratuito.

In relazione al numero di domande, la commissione si riserva la possibilità di effettuare una prova scritta pre-selettiva costituita da una serie di quiz con risposta multipla. L’ammissione dei partecipanti al percorso formativo è subordinata ad una prova di selezione per titoli e colloquio. Il corso OSS, della durata di 400 ore, di cui metà di teoria.