Salute, riprendono gli screening gratuiti per virus HCV

TRIESTE - Riprendono, dal primo marzo, gli screening regionali gratuiti per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV, agente eziologico dell'epatite C. Lo ha comunicato l'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina. Lo screening sarà rivolto alle seguenti categorie target: la popolazione iscritta all'anagrafe sanitaria regionale, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti (STP), nata dal 1969 al 1989 (circa 315.906 soggetti in FVG); I soggetti seguiti dai servizi pubblici per le Dipendenze (SerD), indipendentemente dalla coorte di nascita e dalla nazionalità (circa 6.777 soggetti in FVG); I soggetti detenuti negli Istituti Penitenziari e nelle REMS, indipendentemente dal luogo di nascita e dalla nazionalità (circa 603 soggetti in FVG). Sono esclusi dallo screening coloro che hanno già aderito allo screening durante il 2023.