Vaccino antinfluenzale: oltre 290 mila le dosi in arrivo

La prossima settimana arriveranno in Friuli Venezia Giulia 290 mila e 500 dosi di vaccino antinfluenzale per la campagna vaccinale che partirà mercoledì 12 ottobre. La Regione ha speso complessivamente 3 milioni 196 mila euro. Secondo i medici dobbiamo aspettarci un inverno complicato dove il virus influenzale circolerà molto. Queste previsioni si basano su quanto è accaduto in Australia nella loro stagione invernale che corrisponde alla nostra estate. Ma soprattutto perché in due anni di Covid, grazie all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le mascherine, il virus dell’influenza ha girato molto poco e la popolazione non si è immunizzata naturalmente. C’è da dire che per complicanze da influenza ogni anno, in Italia ci sono tra i 5 mila e 15 mila decessi, secondo le statistiche. Per queste ragioni è stata abbassata anche l’età in cui è raccomandato procedere con la vaccinazione. Si passa da 65 a 60 anni. A questi soggetti si aggiungono naturalmente i fragili, le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. Anche se la raccomandazione dei medici di medicina generale è di vaccinarsi comunque anche se non si appartiene a una delle categorie per cui è specificatamente indicato.