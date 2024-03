I 270 anni del Nautico, Rosolen: "Uno dei tasselli fondamentali da cui è nata la Trieste scientifica"

TRIESTE - Sono state presentate, oggi, le iniziative con le quali l'istituto Nautico di Trieste celebrerà i suoi 270 anni di fondazione il 12 e 13 maggio prossimi, alla presenza dell'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen, che ha sottolineato come l'istituto di formazione triestino "dia lustro alla città e all'intera regione e che può a pieno titolo vantare l'orgoglio di aver formato generazioni di gente di mare". Rosolen ha evidenziato I legami "con l'economia del mare che dimostrano come qui si contribuisca a costruire una visione del futuro. Questo è inoltre uno dei tasselli fondamentali da cui è nata la Trieste scientifica, a dimostrazione che ricerca e sviluppo sono sempre frutto di percorsi di formazione di altissimo livello". L'assessore ha ringraziato l'Edr per gli interventi di valorizzazione che saranno portati a termine all'interno dell'edificio ed ha espresso "gioia nel sapere che questo istituto sarà visitato dai ministri del G7 dell'Istruzione che si terrà a Trieste il prossimo giugno".