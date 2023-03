"So you finally found us in this wasteland. Welcome!", la mostra allo studio Tommaseo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Allo Studio Tommaseo fino al 5 maggio 2023 è visitabile la mostra "So you finally found us in this wasteland. Welcome!" (Trieste, via del Monte 2/1). Intitolata con una frase tratta da "La Ricotta" (1963) di Pier Paolo Pasolini, questa mostra collettiva internazionale curata da Ruth Noack presenta opere di Mary Ellen Carroll (USA), Pauline Curnier Jardin (Francia), Anna Dacqué (Austria), Anna Daučíková (Slovacchia), Gangart e Geri Pozzar (Austria/Italia) e Lucas Michael (Argentina/USA) e si ispira all’uso che Pier Paolo Pasolini fa dei beni comuni o delle terre incolte nella periferia della città come luoghi cinematografici (eterotopici). «La periferia deve necessariamente essere definita in relazione a un centro, come l’Altro di una città? O possiamo lasciarci ispirare da figure come Pier Paolo Pasolini, che ha trovato nella periferia… sì, il sesso… ma anche un luogo in cui il dramma della vita viene messo in scena e la verità resa visibile?» si chiede infatti Ruth Noack, affermando che questa di Trieste «è la prima di una serie di “mostre-sketch” sulle Periferie Eccentriche, che guarda l’agire dei corpi nella loro identità di genere o nella loro storia di migranti (in) luoghi periferici, sia nel senso di corpi o forme che abitano quello spazio, sia nel senso di uno spazio che si determina attraverso quell’abitare.

Il format della descrizione rapida dello schizzo utilizza la mostra d’arte come strumento per sviluppare un preciso tema e per produrre opere dedicate in un arco di tempo prolungato al fine di consentire una discussione e il sostegno reciproci tra artisti e curatore e un approccio ai mezzi di produzione più organico». La mostra è realizzata in collaborazione con Studio Tommaseo (Trieste) e Galerie Hubert Winter (Vienna) e sarà aperta fino al 5 maggio 2023 (ingresso libero; orario: mar.-ven. 17.00-20.00). Leggi di più qui