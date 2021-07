Alla scoperta della bellezza nascosta: apre questo venerdì la mostra "100 Leoni in Città"

Venerdì 16 luglio, fino al 30 luglio 2021, nella sala Umberto Veruda, a Palazzo Costanzi, si apre la mostra collettiva internazionale "100 Leoni in città" allestita su progetto dell'Associazione culturale 6idea in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Trieste e il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

L'idea

Il leone e la nostra bella città saranno i protagonisti in questa mostra ideata per fare interagire presente e passato e, tramite l’arte e la creatività, per cogliere e trasmettere l'identità di Trieste. L'idea è quella di stimolare, prima di tutto negli artisti, e poi nei visitatori, un maggior interesse e uno sguardo più attento verso le nostre città, luoghi che generalmente noi tutti percorriamo distratti, abitualmente a testa bassa dando per scontato l'ambiente che ci circonda. Trascuriamo così la bellezza dei luoghi e dell'architettura delle nostre città ricche di storia e cultura.

L'effige del leone, ampiamente usata come decoro nell'architettura di tutte le epoche, viene adottata, in questo progetto espositivo di Luciana Costa e Paola Urso come strumento semplice e ideale per guardare Trieste in modo più attento, nuovo e creativo. Un modo per "alzare la testa" e guardarsi intorno passeggiando per la città alla ricerca dei leoni.

Va sottolineato tra l’altro che l’icona del leone risulta molto diffusa a Trieste dove si trova, anche solo sotto forma di semplici protomi, a decorare facciate, portoni, fontane, cortili privati, balconi e giardini. Sono più di duecento i leoni censiti dall'inizio del progetto, duecento occasioni per scoprire magnifici edifici, strade, angoli dimenticati.

La mostra

Aderiscono all’iniziativa venticinque artisti italiani e stranieri che, seguendo personali ricerche e suggestioni, hanno rivelato con i loro lavori (ad olio, grafiche, tecniche miste, collage, fiber-art, opere tridimensionali e istallazioni) aspetti originali e fantasiosi in merito alla figura del leone, a volte integrato nel tessuto urbano, a volte, suggerendo evocazioni oniriche, simboliche in rapporto alla natura e al paesaggio.

Fanno parte dell’esposizione anche alcuni dei lavori di ceramica degli artisti del laboratorio Eracreativa del Centro Lybra Campanelle (cooperativa sociale onlus e centro diurno in convenzione con il comune di Trieste). I laboratori di EraCreativa sono uno spazio dedicato alla creatività, dove persone con disabilità sviluppano le proprie capacità e la propria creatività.

Sono inoltre in visione i lavori degli studenti della classe Prima Artistico della scuola Edilmaster di Trieste realizzati sul tema della mostra durante l'anno scolastico appena terminato sotto la guida della professoressa Elisa Vladilo.

Oltre ai lavori artistici, che sono la parte principale della mostra, completano l’esposizione alcuni pannelli, a cura di Luciana Costa, Simonetta Freschi e Paola Urso, con qualche cenno e curiosità in merito ai leoni e alla loro presenza in architettura e nel tessuto sociale, immagini e notizie utili per i visitatori che si volessero cimentare in questa singolare caccia ai leoni di città.

Un pannello con alcune immagini e brevi testi ricorda, infine, l’esperienza del progetto didattico "Leoni in città, gioco e scoperta", a cui la mostra in parte si è ispirata. Un progetto che è stato sviluppato dall'artista e docente Luciana Costa con gli alunni delle scuole Brunner e Corsi di Trieste negli anni 2002- 2004 (divenuta poi anche una mostra ospitata nella hall del Palazzo della Borsa nel maggio del 2004).

Per maggiori informazioni e per scoprire gli eventi collaterali alla mostra clicca qui (Comune di Trieste).