Anniversario della Liberazione: le iniziative in città e le modalità di accesso ai cerimoniali in Risiera

TRIESTE - Ieri, martedì 16 aprile, nella Sala del Civico Museo d’Arte Orientale sono state presentate le iniziative del Comune di Trieste per il 25 aprile 2024, 79° anniversario della Liberazione, nonché per l'80° anniversario della primavera 1944 (ricordata con un calendario di appuntamenti intitolato 1944-2024. Trame intrecciate di Memoria, in continuità con quanto fatto nel 2023). Contestualmente sono state illustrate anche le modalità di accesso alla Risiera di San Sabba per le cerimonie istituzionali. Le cerimone e gli appuntamenti culturali sono promossi dal Comune di Trieste con il sostegno del Ministero della Cultura, curati e realizzati dal Museo della Risiera di San Sabba-Monumento Nazionale.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Stefano Bianchi, responsabile dei Musei Storici del Comune di Trieste; Anna Krekic, conservatore del Museo della Risiera di San Sabba; Sandro Torlontano, direttore del Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini”. Il professore Roberto Spazzali ha inoltre approfondito il contenuto di testi teatrali e letture sceniche di cui è autore.

Il cerimoniale per non dimenticare

Nell’aprile 1944 il Litorale Adriatico sotto occupazione nazista è teatro di una serie ravvicinata di gravi episodi di violenza. Il 4 aprile entra in funzione il forno crematorio del Polizeihaftlager della Risiera di San Sabba. Vi vengono bruciati i cadaveri di 71 ostaggi, fucilati il giorno prima al poligono di tiro di Opicina in risposta a un attentato in una sala cinematografica del borgo carsico. Due settimane dopo, il 23 aprile, 51 civili vengono impiccati per rappresaglia in un edificio di via Ghega, a pochi isolati dalla Stazione centrale di Trieste. Il 30 aprile i nazisti dell’Abteilung R - responsabili dei crimini della Risiera - commettono a Lipa, piccolo villaggio sulla strada Trieste-Fiume (Rijeka), la più cruenta strage di civili avvenuta in Istria durante la Seconda guerra mondiale. A 80 anni da questi tragici fatti, e in concomitanza con le annuali celebrazioni per la Festa della Liberazione del 25 aprile, il Museo della Risiera di San Sabba propone un programma cerimoniale e culturale per ricordare, comprendere, approfondire.

La Risiera di San Sabba, fra i più rilevanti luoghi della memoria in Italia e in Europa, viene visitata ogni anno da oltre 130.000 persone, fra cui moltissimi giovani. Con le sue attività culturali, di ricerca e divulgazione invita a riflettere sul passato e a interrogarsi sul presente, in un’ottica di pace, democrazia e rispetto dei diritti umani. Il programma culturale dedicato alle ricorrenze dell’aprile 2024 è frutto del lavoro compiuto dal personale del Comune di Trieste preposto alla cura e alla gestione del Memoriale in collaborazione con gli esperti della Commissione per il Museo della Risiera di San Sabba nonché altri soggetti ed enti, fra cui il Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste.

Curato e coordinato dal conservatore della Risiera di San Sabba Anna Krekic, il programma è stato elaborato con la collaborazione della Commissione per il Civico Museo della Risiera di San Sabba, composta da esperti della materia e rappresentanti delle principali istituzioni storiche, memoriali e culturali del territorio. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti. Per gli spettacoli è consigliata la prenotazione.

Le cerimonie

Mercoledì 24 aprile a partire dalle ore 9: cerimonie di deposizione corone per i Caduti della Resistenza. Una delegazione dell’Amministrazione comunale percorre il tradizionale itinerario in ricordo e omaggio ai Caduti della Resistenza. Partendo da piazza Piccola, vengono deposte corone in vari luoghi della città: Parco della Rimembranza; via dell’Istria; strada di Guardiella; Poligono di Villa Opicina.

Giovedì 25 aprile alla Risiera di San Sabba alle ore 11 Cerimonia solenne. Nel cortile interno del Monumento Nazionale si svolgerà la cerimonia commemorativa del 79° anniversario della Liberazione, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Alle ore 12 canzoni, parole e fiori per il 25 aprile. Al termine della cerimonia si terrà il tradizionale concerto del Coro partigiano triestino - Tržaški partizanski pevski zbor “Pinko Tomažič”.

Modalità di accesso

Le modalità di accesso alla cerimonia del 25 aprile alla Risiera di San Sabba, già introdotte in occasione del Giorno della Memoria 2024, sono basate sul nuovo Piano di Emergenza ed Evacuazione redatto dal Comune di Trieste per le cerimonie istituzionali.

L’ingresso del pubblico è libero, fino al raggiungimento della capienza massima complessiva di 2.200 persone, entrando dal portone principale (corridoio monumentale, via Palatucci 5) a partire dalle ore 10. Raggiunta la capienza massima, ulteriori persone potranno entrare solo a fronte di pari uscite. Il conteggio aggiornato sarà sempre visibile su due display all’esterno della struttura.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale del Comune di Trieste per consentire anche a chi non riuscisse ad entrare di seguirla dal proprio dispositivo. Durante la cerimonia inoltre il pubblico potrà accedere solo al cortile interno. Gli altri spazi monumentali e museali (celle, sala delle croci, sala del museo) saranno riaperti al termine della cerimonia. Non sono previste forme di prenotazione del posto.

Gli appuntamenti culturali