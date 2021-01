50 Top Italy 2021: i migliori ristoranti d'Italia (e del Friuli Venezia Giulia) per fasce di prezzo

La classifica di 50 Top Italy 2021, presentata nella sua seconda edizione in diretta streaming, è la guida online che raccoglie i migliori ristoranti d’Italia divisi in quattro fasce di prezzo: Low Cost, Trattoria/Osteria, Ristorazione fino a 120 euro e quella oltre i 120 euro per un totale di duecento indirizzi recensiti da nord a sud. A dare i voti, in anonimato, una giuria composta da oltre cento ispettori. Il progetto porta la firma di Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. Oltre alla divisone per categorie sono stati assegnati anche dei premi speciali.

50 Top Italy 2021: i ristoranti in Friuli Venezia Giulia

Nella classifica completa sono indicati in ordine: Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti fino a 120 euro - Ristoranti oltre 120 euro. Ecco le realtà del Friuli Venezia Giulia presenti nella guida con la loro rispettiva posizione in classifica:

Posizione 2 - L’Argine a Vencò - Dolegna del Collio (Gorizia) (categoria fino ai 120 euro);

Posizione 17 - Trattoria NerodiSeppia - Trieste (categoria trattorie/osterie);

Posizione 21 - Agli Amici - Udine (categoria oltre i 120 euro);

Posizione 24 - Lokanda Devetak 1870 - Savogna d’Isonzo (Gorizia) (categoria trattorie/osterie);

Posizione 31 - Laite - Sappada (Udine) (categoria oltre i 120 euro);

Posizione 32 - Harry’s Piccolo - Trieste (categoria oltre i 120 euro);

Posizione 50 - Wiener Haus - Gorizia (categoria low cost).

Per scoprire la classifica completa clicca qui.