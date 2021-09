Le migliori pizze in viaggio 2021: nella top 50 una pizzeria triestina

Al via la seconda edizione de "Le 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia - da taglio e asporto - 2021", il nuovo ranking targato 50 Top Pizza, la più importante guida online gratuita dedicata al prodotto simbolo del Made in Italy.

Un interessante vademecum per tutti i pizza lover, frutto del lavoro degli ispettori di 50 Top Pizza che hanno esaminato attentamente e anonimamente un alto numero di pizzerie dal Nord al Sud Italia. Il tutto ponendo una particolare attenzione su aspetti come la qualità delle materie prime, servizio, ambiente, pulizia e cura dei dettagli.

Al primo posto si conferma Pizzarium in via della Meloria a Roma, la prima pizzeria a taglio aperta nel 2003 da Gabriele Bonci, grande rivoluzionario della lievitazione in Italia. New entry, in seconda posizione, per La Masardona di Napoli, storica friggitoria e pizzeria della famiglia Piccirillo, tempio della pizza fritta dal 1945. Terzo posto per l’Oliva Pizzamore di Acri (Cosenza), del maestro pizzaiolo Antonio Oliva.

Due i Forno Verde, novità del 2021, assegnati a Pizzarium (RM) e a Grotto Pizzeria Castello (SA), contraddistinte per l’attenzione alla sostenibilità ambientale nei loro locali.

Cresce intanto l’attesa per scoprire le migliori pizzerie d’Italia e del Mondo del 2021 che verranno svelate, insieme ai diversi premi speciali di questa edizione, durante la grande serata finale di 50 Top Pizza. Appuntamento online in diretta streaming lunedì 20 settembre, a partire dalle 21.00, sulle pagine Facebook di 50 Top Pizza, 50 Top Italy, Luciano Pignataro Wine Blog, Fine Dining Lovers e Voce di Napoli, e sul profilo Instagram di 50 Top Pizza.

Le pizzerie triestine nella top 50

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia una la pizzeria entrata nella top 50, e si trova proprio a Trieste: si aggiudica il 33° posto la pizzeria Romanorvm Pizza Romana sita in via Gioacchino Rossini 16 che propone una pizza di ottima qualità in centro città.

La classifica completa de Le 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia - da taglio e asporto - 2021