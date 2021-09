Pizza orgoglio italiano: svelate le migliori pizzerie d'Italia e del mondo nella guida 50 Top Pizza 2021

Svelate le migliori pizzerie d'Italia e del mondo con la guida sulla pizza online più attesa al mondo. Ancora una volta I Masanielli di Francesco Martucci si aggiudica il titolo di migliore pizzeria d’Italia e del mondo secondo 50 Top Pizza 2021, V edizione della celebre guida di settore. 10 Diego Vitagliano Pizzeria (Napoli) al secondo gradino del podio (20° nel 2020), terza posizione per Seu Pizza Illuminati di Roma (7° nella passata edizione).

A proposito di conferme, la più importante riguarda proprio 50 Top Pizza che annota di anno in anno una crescita esponenziale nella considerazione di appassionati e addetti ai lavori. Un successo che ha portato alla creazione di una grande comunità della pizza a livello globale, che dialoga anche attraverso la pagina Instagram @50toppizza, oltre che allo sviluppo di un’app dotata di intelligenza artificiale, 50Top Table, per trovare e raggiungere facilmente le migliori pizzerie.

I premi

La pizza è orgoglio italiano, è risaputo, e infatti quello che si nota facilmente è come le diverse regioni si siano divise il ranking. Per quel che riguarda le prime 100 posizioni (ricordiamo che i locali dal 1° al 50° posto si sono aggiudicati la menzione di “Pizzerie Top”, mentre quelli dal 51° al 100° sono indicati come “Grandi Pizzerie”), trionfa la Campania con 29 insegne. Segue il Lazio con 13 locali, che batte di un’incollatura la Lombardia (12). Quindi Toscana (10), Veneto e Piemonte (6), Puglia, Sicilia e Sardegna (4), Abruzzo (3), Emilia-Romagna e Marche (2), Basilicata, Calabria, Liguria, Trentino-Alto Adige e Umbria (1). La guida 2021 italiana è completata dalle 293 “Pizzerie Eccellenti” sparse per lo stivale: il Friuli Venezia Giulia non rientra nella top 100 ma la regione è stata comunque rappresentata da dieci pizzerie d'eccellenza.

Grande novità, l’assegnazione del Forno Verde, che contraddistingue i locali che si sono particolarmente distinti per attenzione alla sostenibilità ambientale. Solo quattro quelli conferiti, che sono andati a Le Grotticelle - Caggiano (SA), Pupillo Pura Pizza - Frosinone, Pizzeria da Ezio - Alano di Piave (BL) e Fandango a Potenza.

Grande curiosità anche per gli attesi Italian Special Awards 2021 e riflettori puntati anche sui prestigiosi riconoscimenti internazionali, tutti brandizzati Prosecco DOC Award, per le migliori pizzerie divise per aree geografiche (America, Asia, Oceania, Africa): alla pizzeria "Peppe-Napoli Sta' Ca" di Tokyo il premio come migliore pizzeria napoletana fuori dall'Italia.

Tutti i responsi sono stati dati nel corso di un’appassionante diretta streaming, condotta da Federico Quaranta e seguita da migliaia di persone attraverso i canali social. L’ormai consueto countdown ha visto collegati tutti i pizzaioli presenti in classifica, i quali hanno così potuto ritirare virtualmente le onorificenze assegnate. Partner dell’iniziativa Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Pastificio Di Martino, Olitalia, S.Pellegrino& Acqua Panna, Latteria Sorrentina, Robo 1938, Solania, Birrificio Fratelli Perrella.

La classifica di 50 top Pizza Italia 2021

Di seguito la classifica di 50 Top Pizza Italia 2021:

I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Campania 10 Diego Vitagliano Pizzeria - Napoli, Campania Seu Pizza Illuminati - Roma, Lazio I Tigli - San Bonifacio (VR), Veneto Pepe in Grani - Caiazzo (CE), Campania 50 Kalò - Napoli, Campania Francesco & Salvatore Salvo - Napoli, Campania Dry Milano - Milano, Lombardia La Notizia 94 - Napoli, Campania Le Grotticelle - Caggiano (SA), Campania I Masanielli - Sasà Martucci - Caserta, Campania 180g Pizzeria Romana - Roma, Lazio Crosta - Milano, Lombardia Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 - Frattamaggiore (NA), Campania Pupillo Pura Pizza - Frosinone, Lazio Qvinto - Roma, Lazio La Cascina dei Sapori - Rezzato (BS), Lombardia 'O Scugnizzo - Arezzo, Toscana I Quintili - Roma, Lazio Apogeo - Pietrasanta (LU), Toscana 400 Gradi - Lecce, Puglia Patrick Ricci - Terra, Grani, Esplorazioni - San Mauro Torinese (TO), Piemonte Pizzeria Da Ezio - Alano di Piave (BL) , Veneto Pizzeria Panetteria Bosco - Tempio Pausania (SS), Sardegna Le Follie di Romualdo - Firenze, Toscana Fandango - Potenza, Basilicata Grigoris - Mestre (VE), Veneto Giangi Pizza e Ricerca - Arielli (CH), Abruzzo Pizzeria Da Lioniello - Succivo (CE), Campania Enosteria Lipen - Triuggio (MB), Lombardia Officine del Cibo - Sarzana (SP), Liguria Antica Friggitoria Masardona Roma - Roma, Lazio Sirani - Bagnolo Mella (BS), Lombardia L'Orso - Messina, Sicilia Sbanco - Roma, Lazio Frumento - Acireale (CT), Sicilia Framento - Cagliari, Sardegna Gusto Divino - Saluzzo (CN), Piemonte Giotto Pizzeria - Bistrot - Firenze, Toscana Giovanni Santarpia - Firenze, Toscana Impastatori Pompetti - Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo Pizzeria Mamma Rosa - Ortezzano (FM), Marche I Fontana - Somma Vesuviana (NA), Campania BOB Alchimia a spicchi - Montepaone Lido (CZ), Calabria Pizzeria Gigi Pipa - Este (PD), Veneto I Borboni Pizzeria - Pontecagnano Faiano (SA), Campania Sant'Isidoro - Pizza & Bolle - Roma, Lazio La Contrada - Aversa (CE), Campania La Braciera - Palermo, Sicilia Piccola Piedigrotta - Reggio Emilia, Emilia-Romagna La Gatta Mangiona - Roma, Lazio Da Attilio - Napoli, Campania Angelo Pezzella - Pizzeria con Cucina - Roma, Lazio L'Osteria di Birra del Borgo - Roma, Lazio Ristorante Pizzeria Ciarly - Napoli, Campania La Piedigrotta - Varese, Lombardia Concettina ai Tre Santi - Napoli, Campania Pizzeria Le Parùle - Ercolano (NA), Campania La Sorgente Pizzeria - Guardiagrele (CH), Abruzzo Umberto - Napoli, Campania In Fucina - Roma, Lazio Battil’oro - Querceta (LU), Toscana Guglielmo Vuolo Verona - Verona, Veneto Mater - Fiano Romano (RM), Lazio Osteria Pizzeria Per Bacco - La Morra (CN), Piemonte Starita a Materdei - Napoli, Campania Cocciuto - Milano, Lombardia Pizzeria Luigi Cippitelli - San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania La Pergola - Radicondoli (SI), Toscana Pizzeria 450° Pizza e Fritti di Gianfranco Iervolino - Pomigliano d'Arco (NA), Campania Montegrigna - Tric Trac - Legnano (MI), Lombardia Meunier Champagne & Pizza - Corciano (PG), Umbria Pizzeria Elite Rossi - Alvignano (CE), Campania Maiori - Cagliari, Sardegna Pizzeria La Bufala - Maranello (MO), Emilia-Romagna Sa Scolla - Cagliari, Sardegna HofstätterGarten - Termeno sulla Strada del Vino (BZ), Trentino-Alto Adige Casa Vitiello - Tuoro (CE), Campania Capuano's Pizzeria 7.0 - Milano, Lombardia Il Vecchio e il Mare - Firenze, Toscana Carmine Donzetti - Pizza & Fritti - Casandrino (NA), Campania Pizzeria Chicco - Colle di Val d'Elsa (SI), Toscana Ristorante Canneto Beach 2 - Margherita di Savoia (BT), Puglia Disapore Pizzeria Gourmet - Cecina (LI), Toscana Pizzeria La Scaletta - Ascoli Piceno, Marche Vincenzo Capuano - Napoli, Campania La Locanda dei Feudi - Pezzano (SA), Campania Uagliò - Torino, Piemonte Libery Pizza &Artigianal Beer - Torino, Piemonte Lievito 72 - Trani (BT), Puglia Foorn - Mariglianella (NA), Campania Da Mimmo - Bergamo, Lombardia Il Vecchio Gazebo - Molfetta (BA), Puglia Bioesserì Milano Brera - Milano, Lombardia La Bolla - Caserta, Campania Carmnella - Napoli, Campania Piano B - Siracusa, Sicilia Vola Bontà per Tutti - Castino (CN), Piemonte Marghe - Milano, Lombardia Mama - Lendinara (RO), Veneto

Le dieci pizzerie del Friuli Venezia Giulia nella Guida completa

Al Civicosei, Trieste

Al Lampione, Gorizia

Al Rugantino By Chiarelli, Udine

Campana d'Oro, Udine

Celestino Pizzeria Gourmet, Trieste

Gabin Gusto Esclamativo, Udine

Il Melograno - Naturalmente Buono, Trieste

La Ciacolada, Grado (GO)

Pizzeria Alla Lampara, Udine

Ristorante L'Altro Gusto, Tarvisio (UD)

Per consultare la Guida Italia 2021 completa: https://www.50toppizza.it/guida-italia-2021