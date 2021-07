Guida 5StarWines - the Book 2022: le eccellenze del Fvg selezionate

Per l'anno 2022 sono stati selezionati i vini che hanno ottenuto un punteggio di almeno 90/100 per l'inserimento nella guida "5StarWines - the Book". Tra questi troviamo anche diverse eccellenze del nostro territorio

Oggi vi parliamo di una selezione di vini organizzata da Veronafiere che prende il nome di "5StarWines - the Book". Tenuto ogni anno prima di Vinitaly, l'evento è ormai giunto alla sua quinta edizione, una degustazione di tre giorni che punta i riflettori su tutte le cantine che investono nel miglioramento dei propri vini.

Ad attribuire un voto in centesimi ai vini partecipanti ci pensa una giuria di wine professional. L'edizione 2020 di 5StarWines, la "Agile", ha visto partecipare più di 2.000 campioni. Di questi, 847 sono stati selezionati e inseriti nella guida 5StarWines - the Book.

La Guida riconosce e premia la qualità dei vini e delle aziende in essa presentati attraverso il giudizio oggettivo di un panel internazionale di esperti. Tra questi troviamo Master of Wine, Master Sommelier, sommelier di ristoranti stellati, giornalisti, enologi, Italian Wine Expert e Ambassador della Vinitaly International Academy, di provenienza, specializzazione e background eterogenei. Dalla quinta edizione della Selezione, la Guida si arricchisce anche con un Catalogo digitale. Per maggiori informazioni clicca qui.

La lista dei vini selezionati per la guida 5StarWines - the Book 2022

Per l'anno 2022 sono stati selezionati i vini che hanno ottenuto un punteggio di almeno 90/100 per l'inserimento nella guida "5StarWines - the Book". Tra questi troviamo anche eccellenze del nostro territorio come il Collio Doc Bianco Fantazija 2019 della Società Agricola Polje con 95 punti; il Collio Doc Sauvignon sempre della Società Polje (95 punti); il Friuli Colli Orientali Dop Sauvignon Colmatiss 2019 dell'Azienda Agricola Tunella S.S con 93 punti e tanti altri ancora. Per scoprire la lista completa clicca qui.

C'è poi anche un premio speciale: il "Gran Vinitaly 2021", che viene assegnato al produttore che ha totalizzato il miglior risultato riferito alla somma dei punteggi dei primi tre migliori vini appartenenti ad almeno due categorie diverse selezionati per l’inserimento nella guida "5StarWines - the Book 2022". Tra i migliori vini, troviamo come miglior vino bianco il Collio Doc Bianco "Fantazija" 2019 della Società Agricola Polje - Cormons (Go), che ha ottenuto ben 95 punti.