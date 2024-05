A tavola con Basaglia: cene e pranzi a tema all'Antica Trattoria Suban

TRIESTE - I compleanni si festeggiano a tavola e spesso sono l’occasione per andare a pranzo o a cena fuori: per questo la cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone propone di celebrare il centenario di Franco Basaglia all’Antica Trattoria Suban, un luogo che lui amava e dove spesso trovava ristoro, un locale amatissimo da generazioni di triestini, dove un giorno del 1975 portò un gruppo di ospiti dell’ospedale psichiatrico per un pranzo contro ogni pregiudizio.

L'evento dedicato

Nella settimana in cui si ricorda l’anniversario dell’approvazione della Legge 180 - da oggi, lunedì 13, a domenica 19 maggio (escluso il martedì, giorno di chiusura) -, la famiglia Suban proporrà oltre al tradizionale menù anche ricordi e cibi legati allo psichiatra veneziano. Perché anche la rivoluzione ha bisogno di essere nutrita.

Info e prenotazioni al numero 040 54368.