I trucchi per avere abiti perfetti senza stiratura, anche durante le vacanze

Quanti di noi si sono ritrovati con montagne di vestiti da stirare? Che sia in casa o in vacanza, quando non si ha del tempo per pensare alle faccende domestiche, esistono alcune strategie per ottenere abiti senza pieghe, evitando ore e ore di stiratura. Scopriamole