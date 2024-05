Il Friuli Venezia Giulia è la regione con più alberi monumentali d'Italia

Sono in particolare i piccoli comuni del Friuli Venezia Giulia quelli dove dimorano più alberi monumentali in tutta Italia. A certificarlo il rapporto “Piccoli Comuni e Alberi Monumentali d’Italia 2024", promosso da Fondazione Symbola in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, Coldiretti, Fai Cisl e presentato la settimana scorsa a Roma.

L'indagine

Il rapporto porta alla scoperta delle oltre 250 specie di alberi monumentali che popolano il Paese, che mostra inoltre una speciale relazione tra i piccoli comuni e i monumenti italiani, raccolti in un censimento in continua crescita grazie al lavoro del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Su un totale di 4.287 alberi monumentali individuati ad aprile 2024 sul territorio italiano, 2.107 si trovano nei piccoli comuni. Sono inoltre 1.548 i comuni italiani con almeno un albero monumentale, di questi 962 sono piccoli comuni. Guardando allo specifico delle regioni, il primato per numero totale di alberi monumentali spetta proprio al Friuli Venezia Giulia, con 454 monumenti verdi, di cui quasi la metà, 209, nei piccoli comuni.