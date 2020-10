L'albo d'oro di Barcolana: i vincitori assoluti dal 1969 ad oggi

Barcolana52 presented by Generali entra nel vivo e si prepara in sicurezza al lungo fine settimana di regate ed eventi. Una grande festa, la regata più grande del mondo, inaugurata nel 1969 a Trieste, che ha visto gareggiare negli anni numerosi professionisti con le loro barche. Ecco l'albo d'oro dei vincitori dal lontano 1969 al 2019.

Albo d'oro

2019 - Way of Life Gašper Vinčec Sailing Planet



2018 - Spirit of PortoPiccolo Gabriele e Furio Benussi Yacht Club Portopiccolo



2017 - Spirit of PortoPiccolo Gabriele e Furio Benussi Yacht Club Portopiccolo



2016 - Alfa Romeo Gabriele e Furio Benussi Yacht Club Adriaco



2015 - Robertissima III Tomasini Grinover/Vascotto Yacht Club De Monaco



2014 - Esimit Europa 2 Simcic/Schumann Yacht Club De Monaco



2013 - Esimit Europa 2 Simcic/Schumann Yacht Club De Monaco



2012 - Esimit Europa 2 Simcic/Schumann Yacht Club De Monaco



2011 - Esimit Europa 2 Simcic/Schumann Yacht Club De Monaco



2010 - Esimit Europa 2 Simcic/Favini Yacht Club De Monaco



2009 - Maxi Jena Mitja Kosmina Jahtni Klub



2008 - Alfa Romeo 2 Neville Crichton Royal New Zealand Yacht Squadron



2007 - Alfa Romeo 2 Neville Crichton Royal New Zealand Yacht Squadron



2006 - Alfa Romeo 2 Neville Crichton Royal New Zealand Yacht Squadron



2005 - Skandia Trieste Provincia di... Benussi/Spangaro/Bressani Società Velica di Barcola e Grignano



2004 - Alfa Romeo Neville Crichton Cruising Yacht Club Australia



2003 - Alfa Romeo Neville Crichton Cruising Yacht Club Australia



2002 - Uniflair Cilenti-Bressani Circolo della Vela Venezia



2001 - Cometa Pfizer-Favini / Circolo Velico Marina di Massa



2000 - @dria.com Cilenti Circolo Della Vela Padova



1999 - @dria.com Cilenti Circolo Della Vela Padova



1998 - Riviera di Rimini Benvenuti-Cian Circolo Velico Rimini



1997 - Gaia Legend Kosmina Yacht Club Jadro Koper



1996 - Gaia Legend Kosmina Yacht Club Jadro Koper



1995 - Gaia Legend Kosmina Yacht Club Jadro Koper



1994 - Fanatic Zizala-Puh Yacht Club Lignano



1993 - Fanatic Zizala-Battiston Yacht Club Lignano



1992 - Il Moro di Venezia 2 Ferruzzi-Chieffi Yach Club Italiano



1991 - Satanasso Calibre Gaburri-Poli Associazione Nautica Sebino



1990 - Fanatic Zizala-Battiston Yacht Club Lignano



1989 - Il Moro di Venezia 2 Ferruzzi-Nava Circolo Velico Ravennate



1988 - Uragan Battiston Yacht Club Lignano



1987 - Il Moro di Venezia Ferruzzi-Nava Circolo Velico Ravennate



1986 - La Fenice di Venezia Venerucci Circolo Nautico Chioggia



1985 - Blued Eyed Princess Bardelli/D. Paoletti Società Velica di Barcola e Grignano



1984 - Condornonsisamai Becchetti Yacht Club Lignano



1983 - White Shadow Drioli Società Velica di Barcola e Grignano



1982 - Condor Battiston Yacht Club Lignano



1981 - White Shadow Drioli Società Velica di Barcola e Grignano



1980 - Rupe Hoffmeister-Stadler Yacht Club Monaco



1979 - El Cid Bartoli-Zago Società Triestina della Vela



1978 - El Cid Bartoli-Zago Società Triestina della Vela



1977 - Papillon Drioli Yacht Club Adriaco



1976 - El Raguseo Colonna Società Triestina della Vela



1975 - El Raguseo Colonna Società Triestina della Vela



1974 - Kaiten Zalukar Società Velica di Barcola e Grignano



1973 - Vento di mare Rizzi Società Triestina della Vela



1972 - Sandra Toffaloni Yacht Club Adriaco



1971 - Carla Sigovich Circolo Velico Torri del Benaco



1970 - Marie Pesle Yacht Club Adriaco



1969 - Betelguese Napp Società Triestina della Vela