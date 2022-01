Alice Del Frate, la nuova ballerina di Amici 21 è friulana

Dopo la lunga pausa festiva, domenica 9 gennaio, il talent più amato dai giovani, condotto da Maria De Filippi, è tornato in tv: ed è proprio in quest'ultima puntata che la friulana Alice Del Frate, vent'anni, è entrata ad Amici 21 senza affrontare nessuna sfida. Originaria di Sacile, è anche una ginnasta agonista, ex farfalla della sezione ritmica dell'Associazione Sportiva Udinese.

La sua esibizione è stata molto apprezzata da tutti i professori di danza del talent show, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini, tanto che i tre hanno deciso di aggiungere un banco in più per permetterle di entrare nella scuola senza sacrificare uno dei ballerini già in gara. Alice dovrà decidere nei prossimi giorni con quale professore entrare in squadra dopo aver fatto dei colloqui individuali.

Chi è Alice Del Frate

Alice non è solo una brava ballerina, ma anche una ginnasta agonista, cresciuta tra le fila delle atlete della ritmica dell'Asu. Recentemente ha partecipato alle gare nazionali e di specialità con il cerchio. Gareggia attualmente nel campionato di Serie A1 di ginnastica ritmica prima con la Pontevecchio Bologna. Alice è anche iscritta al secondo anno dell’Università degli studi di Udine alla facoltà di Architettura.