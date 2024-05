Dall'allenamento alla dieta: i consigli utili per una prova costume impeccabile

Le condizioni meteo non aiutano ma manca veramente poco all'arrivo dell'estate: questo è il momento perfetto per rimetterci in forma e superare così la temutissima prova costume in vista della bella stagione. Ecco i consigli su come ottenere un fisico scolpito in pochissimo tempo, bastano solo un po' di impegno e costanza.

Dieta

Quando si decide di iniziare una dieta bisogna essere motivati, cambiare le proprie abitudini alimentari infatti non è facile. Quale motivazione migliore se non l'estate che arriva? La dieta non deve però essere solo privazione, bisogna dare spazio anche al gusto e al piacere, ma controllando le quantità e le calorie. Via libera a frutta e verdura di stagione, maxi insalate ricche e gustose, attenzione invece ai condimenti e alle bevande zuccherate.

Bere acqua è fondamentale, ancora di più durante la stagione estiva. Tra le principali funzioni benefiche dell'acqua ricordiamo che facilita la digestione; regola il volume cellulare e la temperatura corporea; elimina le scorie metaboliche; trasporta i nutrienti; rende più elastica la pelle eliminando tossine e batteri e rafforza i muscoli. Inoltre, l'acqua fa perdere peso: il suo consumo aumenta il senso si sazietà, perché riduce lo stimolo della fame. Un corpo poco idratato tende a metabolizzare i grassi, quindi, se desiderate dimagrire, è il caso di mantenere l'organismo bene idratato.

Un sistema muscolare ben idratato è più efficiente, perché l’acqua aumenta l’elasticità e la tonicità dei muscoli; aiuta a smaltire il cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress che, quando in eccesso, indebolisce i muscoli; mantiene le articolazioni lubrificate e agevola, così, l’azione muscolare. Inoltre, una buona idratazione previene anche i crampi muscolari. Un altro consiglio è quello di consumare molta frutta e verdura proprio perché ricche di liquidi.

Esercizio fisico specifico

Oltre ad una sana alimentazione accompagnata da un adeguato deficit calorico, ovvero qualsiasi carenza nella quantità di calorie consumate rispetto alla quantità di calorie necessarie per il mantenimento del peso corporeo attuale (in poche parole devi mangiare meno di quello che bruci), se vuoi tonificare il tuo corpo in poco tempo, il consiglio è quello di dedicare i giorni della settimana a gruppi muscolari specifici. Allenando giorno per giorno parti del corpo differenti con esercizi specifici noterai i risultati in minor tempo.

Un altro suggerimento è quello di organizzare gli allenamenti in superserie. Cosa significa? Semplice: bisogna dedicarsi ad esercizi che possano mettere sotto sforzo un gruppo muscolare mentre al contempo ne si fa lavorare altri. In questo modo si accelera moltissimo il metabolismo senza allungare eccessivamente la sessione di allenamento. Si tratta di un particolare metodo che serve ad aumentare l'intensità globale dell'allenamento. Si scelgono alcuni esercizi e si eseguono uno di seguito all'altro senza riposo, o quasi.

Inoltre, è molto importante mangiare proteine subito dopo gli esercizi oppure appena prima di cominciare l’allenamento. Fondamentale, infine, è anche il ritmo di allenamento e il riposo, quindi il recupero. Gli effetti e la buona riuscita di un allenamento dipendono anche da cosa facciamo subito dopo per recuperare.