Un amaro made in Fvg conquista Las Vegas e ottiene l'ambita medaglia d'oro

Le eccellenze gastronomiche del Friuli Venezia Giulia conquistano anche l'America: Lisa Tosolini, nipote del fondatore del rinomato brand friulano di grappa e alla guida della storica azienda insieme ai fratelli Giuseppe e Bruno, ha annunciato lo straordinario risultato raggiunto dall’Amaro Tosolini, premiato con il Gold Medal al Las Vegas Global Spirit Awards 2021, uno dei campionati del mondo delle bevande alcoliche.

Dal mare alle montagne: un amaro che unisce le diverse anime del Friuli Venezia Giulia e che nasce dalla macerazione di erbe mediterranee in purissima acquavite d’uva e si trasforma in un liquore d’erbe che racconta la storia di un territorio ricco di tradizioni. Una ricetta di famiglia che ha più di cento anni.

"È un amaro fatto con erbe dal sapore mediterraneo - spiega Lisa Tosolini - e la sua stagionatura avviene in botti di una barriqueria che si trova nella laguna di Marano, in Friuli Venezia Giulia. L’aria marina gli conferisce caratteristiche uniche che appassionano chi va per mare e chi resta sulla terra ferma". Questo amaro è "una pietra miliare" che accompagna l’azienda sin dalla sua fondazione. L’Amaro Tosolini si può servire liscio o con ghiaccio, voi come lo preferite?

Fonte UdineToday