Premiato uno chef del Friuli Venezia Giulia come "Ambasciatore del Gusto italiano"

Lo chef udinese Kevin Gaddi è stato premiato con la targa di “Ambasciatore del Gusto italiano" per il suo impegno nella diffusione della cultura gastronomica del Friuli Venezia Giulia. Come leggiamo su UdineToday, a consegnare il premio è stato l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini che ha dichiarato: “Giovani chef come Kevin Gaddi fanno conoscere al grande pubblico televisivo i prodotti culinari del Friuli Venezia Giulia sui quali la Regione ha puntato tanto con risultati significativi per il turismo".

Gaddi si è detto onorato della targa e ha aggiunto “Sono orgoglioso di essere ufficialmente promotore “Io Sono Fvg”. Potrò far conoscere i prodotti regionali in Italia e all’estero, dimostrando così che questa regione ha migliaia di aziende e prodotti eccellenti”. Uno dei suoi piatti più famosi tra quelli proposti al grande pubblico sono i ravioli al merlot: “Sono ravioli realizzati con pasta fresca aromatizzata al vino rosso - spiega lo chef - con un ripieno composto da prosciutto crudo di San Daniele. Un modo per valorizzare ancora di più i prodotti della nostra regione”.

La cucina made in Fvg in tv

Il trentaquattrenne sarà anche protagonista della trasmissione "Fuori i secondi" di Andrea Fragasso e Chiara Giannotti in onda su Sky. Un format dove si sfidano a coppie chef che rappresentano le diverse regioni italiane. Gaddi sarà il portabandiera del Friuli Venezia Giulia in questo game show dedicato alla cucina. Le performance culinarie di Kevin Gaddi non solo saranno diffuse dai canali di Sky e Alma Tv, ma verranno proposte anche dal vivo alla platea di Porto Cervo dove lo chef sarà prossimamente special guest di una settimana dedicata ai piatti del Friuli Venezia Giulia.

