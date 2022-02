Nasce in Fvg una farina bio e a chilometro zero pensata per i bambini

AmorBimbi, creata dal Molino Moras di Trivignano Udinese, è una farina bio e a chilometro zero pensata per i bambini sopra i 3 anni ma che può essere consumata anche dagli adulti. Dopo quattro anni di lavoro, in collaborazione con uno dei massimi esperti internazionali di micotossine, il professor Carlo Brera dell’Istituto superiore di sanità, il prodotto è in commercio con tutte le certificazioni necessarie.

Le micotossine

Le micotossine - si legge su UdineToday - sono contaminanti naturali prodotti da muffe o funghi che, a causa di particolari condizioni climatiche, possono svilupparsi in fase di coltivazione e stoccaggio dei cereali ed essere di conseguenza presenti sia nella farina, sia nei prodotti finiti. Per queste micotossine sono state stabilite delle dosi di assunzione massima giornaliera al fine di tutelare la salute del consumatore, espresse in nanogrammi di contaminante per chilogrammi di peso corporeo. Nel regolamento europeo, tuttavia, non è stata prevista nessuna misura particolare per i bambini con età superiore ai 3 anni. Nonostante il loro ridotto peso corporeo, sono equiparati a livello alimentare agli adulti.

Per ovviare a questo "problema", Molino Moras ha fatto una scelta imprenditoriale innovativa ed etica. Ha deciso di realizzare un prodotto che potesse tutelare questa fascia di consumatori. Il risultato finale è una farina di grano tenero friulano libera da contaminanti e con un abbattimento garantito dell’80 per cento delle micotossine che possono anche provocare alcune intossicazioni alimentari. AmorBimbi è una farina innovativa, certificata dall’ente imparziale Dnv Gl, ha anche zero pesticidi e zero glifosato ed è prodotta da grano italiano proveniente da un progetto di filiera corta regionale.

Fonte UdineToday