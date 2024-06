Perché gli italiani amano fare l'aperitivo? Dati e trend

Chi non ama fare aperitivo? Deliveroo, in collaborazione con SWG, ha chiesto agli italiani quali sono gli argomenti preferiti, i temi più gettonati durante un aperitivo e quanto si sentono pronti ad affrontare una conversazione tra uno spritz e un analcolico.

Secondo il sondaggio, l’aperitivo in compagnia è un rito a cui sfuggono in pochi: per più del 50 per cento è infatti un’abitudine bisettimanale e per il 22 per cento un appuntamento che si rinnova ogni settimana. Ma cosa rappresenta un aperitivo per gli italiani? Per il 54 per cento è un’occasione per rilassarsi, per il 44 per cento per una rimpatriata tra vecchi amici. E cosa bevono? Lo spritz, almeno per quattro italiani su dieci, seguono gli analcolici (33 per cento) e un calice di vino (25 per cento).

Ci si ritrova, spesso, fuori casa, ma l’idea di ricevere a casa gli amici per aperitivo non trova gli italiani impreparati: il 26 per cento dice di avere tutto pronto, il 33 per cento è pronto a prendere quello che serve.

Perché facciamo l'aperitivo?

Che sia fuori o dentro casa, per quasi due terzi degli italiani (61 per cento) l’aperitivo è l’occasione per fare nuove amicizie, dare e ricevere notizie importanti (31 per cento), prendere una decisione importante (28 per cento), senza tralasciare chi durante un aperitivo si è innamorato (21 per cento) e chi sorseggiando un cocktail ha ricevuto un’offerta di lavoro (13 per cento).

Gli argomenti

L’aperitivo è, senza dubbio, un grande momento di conversazione e confronto. Secondo gli intervistati, gli argomenti principali sono i problemi quotidiani che ciascuno si trova ad affrontare (52 per cento), i ricordi del passato (45 per cento), le prossime vacanze (43 per cento). Per quasi la metà dei più giovani, quelli tra i 18 e i 34 anni, ​ è soprattutto l’occasione d’oro per fare gossip, per parlare della vita di coppia propria e di quella altrui (35 per cento) e delle serie tv (38 per cento). Certi argomenti sono certamente più interessanti degli altri e gli italiani sono particolarmente interessati a partecipare a conversazioni su attualità (61 per cento) e politica 47 per cento. Sebbene i giovani cerchino di entrare sempre nella conversazione e dire la propria opinione, quasi un giovane su otto si affida ad internet per cercare delle informazioni “last minute” ed essere sul pezzo.

Le situazioni tipo (e alcuni consigli)

“L’aperitivo come lo conosciamo oggi, lo inventarono qualche anno fa, aperitivo poi detto ape, è un’ora semi-alcolica disponibile per il dondolamento, per gli amici, per dimenticare una brutta giornata, per avere qualcosa di cui sparlare. E’ una terra di mezzo dei divertimenti, meno di una cena ma più di un caffè. Può servire a tutto: conoscenza, amore, affari. Va bene anche da soli. Se gli inglesi lo fanno da sempre (senza pizzette), vuol dire che funziona.” A dirlo Ester Viola, avvocato, scrittrice ed osservatrice delle relazioni umane che per Deliveroo ha descritto quattro diverse situazioni tipo da aperitivo, con una serie di consigli per interpretarli nel migliore dei modi.