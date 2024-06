Al via “Appuntamento in Adriatico" con tappa a Trieste e in Slovenia

TRIESTE - “Appuntamento in Adriatico", giunto alla sua 36 edizione, farà ancora una volta tappa a Trieste. La manifestazione, nata per dimostrare la percorribilità e incentivare il turismo nautico lungo la costa Italiana dell’Adriatico, nel suo itinerario toccherà molte località e, novità, dopo aver fatto sosta a Trieste il 14 e 15 giugno, allungherà in Slovenia per sensibilizzare le autorità sul tema del divieto di navigazione per le imbarcazioni non immatricolate.

A comunicarlo è il Vicepresidente Nazionale dell’Assonautica Roberto de Gioia, uno dei promotori e ideatori di questo evento che nel corso degli anni ha monitorato e promosso la nascita di strutture adatte e adeguate a rendere percorribile, per ogni tipo di imbarcazione, la costa italiana.

"Oggi, dopo che nel corso degli anni le strutture sono state realizzate - afferma de Gioia - vi è la possibilità che il turismo nautico possa affermarsi anche sulle nostre coste, dove l’offerta culturale, storica ed enogastronomica, non è seconda a nessuno".

Il percorso

A Trieste la carovana, composta da dodici barche provenienti da località diverse, farà sosta per ben due giorni per proseguire poi, a tappe, lungo tutta la costa Adriatica scendendo fino a Trani e quindi risalire per concludersi a Rimini il 23 luglio.

La tappa triestina sarà curata dalla locale Assonautica e, come conferma il Presidente, Antonio Paoletti, sarà occasione per far conoscere e valorizzare il nostro territorio ricco al punto di poter diventare, se tradotto nella giusta combinazione mare-terra, una delle mete più ambite di chi va per mare.

Il progetto “Scopri dove ti porto…”

Sempre a Trieste, così come in tutte le tappe, sarà presentato “Scopri dove ti porto…”, iniziativa che si inserisce nel contesto più ampio de “L’Italia vista dal mare", progetto di Assonautica Italiana nato per promuovere e valorizzare il turismo nautico in Italia e all’estero.

"Prima però, il programma prevede che da Trieste si vada in Slovenia, con soste a Capodistria, Isola e Portorose, per rafforzare la collaborazione con quel Paese e pungolare le autorità - conclude de Gioia - sulla questione tanto cara ai triestini che posseggono un natante sulla possibilità di navigare nelle loro acque".

È possibile partecipare alla manifestazione anche parzialmente. Informazioni e iscrizioni presso Assonautica di Trieste: assonauticaditrieste@ confcommerciotrieste.it.