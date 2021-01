Cosa visitare ad Aquileia, città patrimonio Unesco dal 1998

Aquileia, patrimonio Unesco dal 1998, è stata un'importante città dell'Impero Romano e, in seguito, centro per la diffusione del cristianesimo in tutta l'Europa del nord e dell'est. È sulla base di un trattato internazionale, conosciuto come Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale e adottato nel 1972, che l'Unesco riconosce alcuni luoghi sulla Terra come di “eccezionale valore universale” e che dovrebbero far parte del patrimonio comune dell'umanità.

Colonia romana fondata nel 181 a.C., Aquileia fu capitale della X regione augustea e metropoli della chiesa cristiana. Insieme con Ravenna e Brescia è il più importante sito archeologico dell'Italia settentrionale, e con Cividale del Friuli e Udine è stata una delle capitali storiche del Friuli, il cui vessillo deriva proprio dallo stemma di Aquileia. Un luogo affascinante rimasto immutato nel tempo e che conserva una parte molto importante della storia del Friuli Venezia Giulia.

La città è un sito Unesco in quanto raccoglie al suo interno un'importante area archeologica e dei bellissimi mosaici pavimentali. Tra i tanti conservati, il più grande e conosciuto è quello della Basilica di Santa Maria Assunta, che risale al IV secolo. A questo, poi, si aggiungono altri di età romana e paleocristiana.

Aquileia: cosa visitare

Aquileia è un luogo suggestivo e che vale sicuramente la pena visitare, dista meno di un'ora da Trieste. Le attrazioni sono diverse, ecco dunque cosa visitare in città: