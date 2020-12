Sostieni le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia con “Artigiano in Fiera Live”

“Artigiano in Fiera Live” è un'iniziativa che promuove 41 imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia del settore artistico, della moda, della coltelleria, dell’arredamento e dell’alimentare rivolta a tutti gli utenti interessanti a supportare l'artigianato locale. Dal 28 novembre, con la loro partecipazione, le imprese hanno dato il via a questo interessante progetto internazionale che, quest'anno, a causa del Covid-19 non si è svolto come da consuetudine alla Fiera di Milano, bensì online.

Come funziona? Fino al 20 dicembre è disponibile una vetrina virtuale dove le imprese possono far conoscere i loro laboratori e soprattutto vendere i loro prodotti via web, con spedizione gratuita per acquisti oltre i 39 euro.

Artigiano in Fiera è la più grande manifestazione internazionale dell’artigianato che da oltre vent’anni si svolge a Milano e che anche quest’anno ha voluto riconfermare l’appuntamento trasferendosi però su piattaforma digitale, permettendo così alle imprese del Friuli Venezia Giulia di essere visibili ovunque. Un'opportunità per le aziende artigiane di uscire dai confini territoriali e sbarcare sulla prima piattaforma dedicata interamente al settore della micro impresa promuovendo, attraverso il potenziale del digitale che consente di raggiungere milioni di utenti, le nostre realtà locali.

L'iniziativa è stata resa possibile dal tutoraggio svolto dal Cata Fvg, dal sostegno della Regione Fvg e dalle associazioni regionali di categoria Confartigianato, Cna e Ures. Un progetto interamente dedicato e che vuole valorizzare a pieno il made in Italy promuovendo il tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia attraverso racconti, video, immagini e ovviamente consentendo l’acquisto finale di prodotti artigianali. Per maggiori informazioni o per iniziare i tuoi acquisti clicca qui.