Foglie rosse sul Carso, vele bianche sul mare: torna l'Autunno di Opicina

Con il ritorno della Barcolana, Opicina, dalle cui vedette si può godere di una vista privilegiata sull'edizione 54 della Regata velica, anche quest’anno propone l’ormai tradizionale manifestazione “Autunno a Opicina - Foglie rosse sul Carso, vele bianche sul mare” giunta nel 2022 al suo settimo anno. La manifestazione, promossa dal Consorzio Centro in Via “Insieme a Opicina - Skupaj na Op?inah” in coorganizzazione con il Comune di Trieste, è stata presentata mercoledì 5 ottobre in Municipio a Trieste alla presenza del Vicesindaco e Assessore comunale alle Attività Economiche, Serena Tonel, alla presenza di Nives Cossutta, Presidente II Circoscrizione Altipiani Est, della presidente del Consorzio “Insieme a Opicina“ Nadia Bellina, del Presidente della Banca ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Adriano Kova?i?, dei Presidenti delle due società sportive locali che collaborano alla “tre giorni“, Andrea Don del “Brdina“ e Boris Bogatec del “Mladin" di Santa Croce, del referente del Club Alpinistico Triestino Lucio Mircovich e di Paolo Grava, Presidente del Club dei Venti all’Ora.

Come sempre, anche se Opicina ha cominciato a prepararsi al giorno della regata già nella settimana precedente con vetrine dei negozi allestite a tema ed esposizione delle nuove collezioni autunno inverno 2022-2023 e con degustazioni presso tutte le attività aderenti all’ “Itinerario del gusto” alla scoperta delle specialità e dei prodotti del territorio, il clou degli appuntamenti sarà concentrato tra venerdì 7 e domenica 9 ottobre. E nell'occasione, ci sarà anche la possibilità di poter scattare foto e selfie con la vettura storica del tram di Opicina, in esposizione, grazie a Trieste Trasporti, venerdì, sabato e domenica presso il capolinea di Opicina.

Ma ci saranno anche mercatini dell'usato e dell'artigianato, mostre di quadri, presentazioni di giochi dedicati al tram ed esposizione di modellini del tram di Opicina e, a grande richiesta, nuovamente visite alle Kleine Berlin. Nell'arco delle tre giornate, nel piazzale dell'Obelisco sarà possibile ammirare infine alcune vetture d'epoca partecipanti alla Trieste Opicina Historic.

Numerosi come detto gli appuntamenti proposti anche in questa edizione 2022. Al Bar Alla Tramvia, venerdì 7 settembre alle ore 18.00 Diego Manna presenterà al pubblico il suo nuovo gioco da tavolo “Tachite al Tram” e alcune uscite librarie della casa editrice White Cocal Press. Il pittore Lodovico Zabotto esporrà da giovedì 6 ottobre dei quadri dedicati al tram e alla Barcolana al Bar Alla Tramvia. L'inaugurazione della mostra si terrà sabato 8 ottobre alle ore 18.00. Nella circostanza, l'artista allieterà il pubblico con le sue divertenti storielle comiche tratte dal libro “Distributore automatico di storie stravaganti”. L'artista Mauro Martoriati esporrà alcuni suoi modellini del Tram e il suo libro "Mauro Martoriati 2014 / 2021" (edizioni FR, pagg. 180, 18 euro) in una vetrina dedicata presso il Bar alla Tramvia.

Alla Kleine Berlin di via Fabio Severo a Trieste sabato 8 ottobre verranno effettuate due visite guidate alle ore 17.30 e alle 20.00 su prenotazione (anche per gruppi) da effettuare via mail all’indirizzo kleineberlin@cat.ts.it. Per l'occasione verrà applicato un prezzo unico di 3 euro invece di 5. Dalle ore 8 al tramonto, in via Nazionale, venerdì 7 e sabato 8 ottobre sarà allestito il Mercatino dell'Usato e dell'Artigianato a cura dell'Associazione Cose di Vecchie Case.

Ad anticipare la Trieste Opicina Historic 2023 il Club dei Venti all’Ora esporrà alcune vetture storiche nel piazzale dell’Obelisco venerdì, sabato e domenica. Ogni giorno saranno aperti i chioschi con specialità enogastronomiche: nel piazzale dell'Obelisco quelli curati dall'associazione Brdina (venerdì 7 ottobre dalle ore 14 alle 22, sabato 8 ottobre dalle 8 alle 22 e domenica 9 ottobre dalle 7 alle 22) e al termine della “Napoleonica” (lato Prosecco) quelli proposti dal “Mladina”. Il club Brdina presenta inoltre una novità: un QR CODE consultabile con lo smartphone del menù carsico disponibile in quattro lingue: Italiano, Sloveno, Tedesco e Inglese.

Gli “Itinerari del gusto” offriranno quotidianamente molteplici opportunità (dalla prima colazione alla cena, passando per aperitivo, pranzo e merenda, dolci e gelato) per scoprire i sapori tipici del Carso (con particolare attenzione a salumi, vino, miele, formaggi e olio) in collaborazione con le aziende produttrici locali presso tutte le attività e gli esercizi pubblici di Opicina aderenti. In tutte le attività gastronomiche si potranno trovare e assaggiare specialità gastronomiche e vini carsici. Nell'Atelier di via Nazionale del pittore Fulvio Cazzador, venerdì, sabato e domenica si potranno ammirare una mostra di quadri a tema e le stampe ricordo realizzate in occasione della Barcolana. Domenica 9 ottobre la proposta principale sarà naturalmente quella di assistere alla spettacolare partenza della Barcolana, prevista per le ore 10.30, osservandola da un'angolazione del tutto speciale, vale a dire dal piazzale dell'Obelisco, oppure dalla Napoleonica o dalla Vedetta d'Italia, o ancora dal Belvedere di Opicina, sul sentiero che parte nei pressi del Camping Obelisco. Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno adottati opportuni provvedimenti di viabilità.

Il programma completo

Dal 7 al 9 ottobre 2022. Ogni giorno, Itinerario del gusto alla scoperta dei sapori tipici del Carso in collaborazione con le Aziende produttrici locali presso le attività e gli esercizi pubblici di Opicina aderenti (Prima colazione - Aperitivo - Pranzo - Merenda - Gelato - Dolce - Cena). Sarà possibile ammirare le vetrine più belle dedicate al tema “Foglie rosse sul Carso, vele bianche sul mare” e alla Barcolana 54. Nei negozi saranno disponibili le nuove collezioni autunno inverno 2022-2023

Dal 7 al 9 ottobre nella piazzola antistante l'Obelisco (illuminato) sarà allestito un chiosco con specialità enogastronomiche a cura dell'Associazione ASD SK Brdina: venerdì dalle ore 14.00 alle ore 22.00, sabato dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e domenica dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Alla fine della Napoleonica (o all'imbocco per chi arriva da Prosecco) sarà possibile degustare i vini e i prodotti del territorio presentati dall'Associazione Sportiva Mladina. Esposizione presso la stazione Tranviaria di Opicina della vettura storica del Tram grazie a Trieste Trasporti. Mostra pittorica a tema presso l'Atelier del pittore Fulvio Cazzador. Il Club dei Venti all’Ora esporrà alcune vetture storiche nel piazzale dell’Obelisco. L'artista Mauro Martoriati esporrà alcuni suoi modellini del Tram e il suo libro in una vetrina dedicata presso il Bar alla Tramvia.

Venerdì 7 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 22.00 apertura del chiosco con specialità enogastronomiche allestito a cura dell'associazione ASD SK Brdina nella piazzola antistante l'Obelisco. Dalle ore 8 al tramonto, in via Nazionale sarà allestito il Mercatino dell'Usato e dell'Artigianato a cura dell'Associazione Cose di Vecchie Case. Esposizione presso la Stazione Tranviaria di Opicina della vettura storica del Tram grazie a Trieste Trasporti. L'artista Mauro Martoriati esporrà alcuni suoi modellini del Tram e il suo libro in una vetrina dedicata allestita presso il Bar alla Tramvia. Alle ore 18.00 al Bar Alla Tramvia Diego Manna presenterà il gioco “Tachite al Tram” e alcune pubblicazioni della casa editrice White Cocal Press. Il Club dei Venti all’Ora esporrà alcune vetture storiche nel piazzale dell’Obelisco. Mostra pittorica a tema presso l'Atelier del pittore Fulvio Cazzador.

Sabato 8 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 22.00 apertura del chiosco con specialità enogastronomiche allestito a cura dell'Associazione ASD SK Brdina nella piazzola antistante l'Obelisco. Dalle ore 7.00 alle ore 22.00 apertura del chiosco a fine Napoleonica gestito dall'Associazione sportiva SDM Mladina con assaggi di vini e prodotti locali. Dalle ore 8 al tramonto, in via Nazionale sarà allestito il Mercatino dell'Usato e dell'Artigianato a cura dell'Associazione Cose di Vecchie Case. Esposizione presso la Stazione Tranviaria di Opicina della vettura storica del Tram grazie a Trieste Trasporti. Mostra pittorica a tema presso l'Atelier del pittore Fulvio Cazzador. Il Club dei Venti all’Ora esporrà alcune vetture storiche nel piazzale dell’Obelisco. Alla Kleine Berlin di via Fabio Severo verranno effettuate due visite guidate alle ore 17.30 e alle 20.00 su prenotazione. L'artista Mauro Martoriati esporrà alcuni suoi modellini del Tram e il suo libro in una vetrina dedicata allestita presso il Bar alla Tramvia.

Domenica 9 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 22.00 apertura del chiosco con specialità enogastronomiche allestito a cura dell'associazione ASD SK Bardina nella piazzola antistante l'Obelisco e Barcolana in diretta. Dalle ore 7.00 alle ore 22.00 apertura del chiosco a fine Napoleonica gestito dall'associazione sportiva SDM Mladina con assaggi di vini e prodotti locali. Esposizione presso la Stazione Tranviaria di Opicina della vettura storica del Tram grazie a Trieste Trasporti. Alle 10.30 la Barcolana vista da Opicina (sarà possibile assistere alla regata dal Belvedere posto sul sentiero che parte nei pressi del Camping Obelisco, dal piazzale dell'Obelisco, dalla Napoleonica e dalla Vedetta d'Italia. Il Club dei Venti all’Ora esporrà alcune vetture storiche nel piazzale dell’Obelisco. Mostra pittorica a tema presso l'Atelier del pittore Fulvio Cazzador. L'artista Mauro Martoriati esporrà alcuni suoi modellini del Tram e il suo libro in una vetrina dedicata allestita presso il Bar alla Tramvia “Itinerario del gusto”: un percorso enogastronomico alla scoperta dei prodotti tipici del Carso. Nell'ambito di “Autunno a Opicina”, fino al 9 ottobre, in collaborazione con le aziende produttrici locali, verranno proposti ogni giorno dei menù a tema presso tutti le attività e gli esercizi pubblici aderenti di Opicina.

Qui i Provvedimenti di viabilità