Zucche a km 0: in Friuli Venezia Giulia un'azienda coltiva le migliori da mangiare e oltre 150 varietà ornamentali

L'ortaggio autunnale per eccellenza? Senza alcun dubbio la zucca. Ideale da consumare in questo periodo dell'anno, è un ottimo prodotto di stagione che si presta per tantissime e buonissime ricette. Ma sapevate che ne esistono mille tipologie diverse e che in Friuli Venezia Giulia è possibile trovare tantissime sue varietà? Ebbene sì, tra le piccole produzioni locali della nostra regione, l'azienda Degano Zucche ha selezionato le migliori da mangiare e ben oltre 150 varietà ornamentali.

L'azienda Degano Zucche

A Remanzacco, in provincia di Udine, Loriana Degano e suo figlio David Milocco da vent'anni coltivano con passione la terra, utilizzando tecniche sostenibili nel rispetto della natura per conferire alle loro zucche un sapore e un gusto genuino, tipico di un prodotto a km 0 che per questi motivi ha ottenuto il marchio Io Sono FVG.

Con la zucca violina, berretta piacentina, delica, centenaria e zucca nostrana è possibile cucinare delle ottime vellutate, zuppe, risotti, gnocchi, pane, dolci e molto altro, ma non mancano le zucche ornamentali, dalle forme uniche e originali che possono essere utilizzate come decorazioni per un matrimonio autunnale o per la produzione di oggetti decorativi per la casa come vasi, contenitori, centrotavola di stagione e anche lavorate per ottenere strumenti musicali come le maracas. Zucche giganti, zucche curiose, zucche bianche, arancioni, bitorzolute, alate, bicolor e le immancabili zucche di Halloween di tutte le dimensioni per far divertire grandi e piccini.

I benefici della zucca

La zucca è un vero toccasana per il nostro organismo, oltre ad avere un basso contenuto di calorie (26 kcal per 100 gr) e un ridotto quantitativo di glucidi e di grassi, motivo per cui è consigliata anche ai diabetici e nelle diete ipocaloriche, è costituita per il 90% d'acqua, ed è ricca di fibre. Tra i suoi benefici ricordiamo che: