Bake Off Italia 2021: tra i concorrenti protagonisti un'aspirante pasticcera del Friuli Venezia Giulia

Da venerdì 3 settembre su Real Time parte Bake Off Italia, il talent presentato da Benedetta Parodi con i giudici Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara. Sempre più amato e apprezzato dal grande pubblico, il talent vi terrà compagnia per 14 settimane con puntate da 90 minuti. La finale della nona edizione è fissata per il 4 dicembre 2021. La location sarà ancora Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, mentre il tema portante sarà "Le cartoline dall’Italia".

Bake Off Italia - Dolci in forno è una trasmissione prodotta da Magnolia dove aspiranti pasticceri si sfidano sotto un tendone sfornando squisiti dolci. E quest'anno, tra i protagonisti dell'edizione 2021, c'è anche una concorrente del Friuli Venezia Giulia.

La concorrente del Friuli Venezia Giulia

Naney, 52 anni, argentina di origini, si è trasferita in Italia per amore. Cucina per il piacere di regalare una gioia agli altri e usa molto i social per mostrare i suoi dolci e per condividere le sue ricette, sia in italiano che in spagnolo. Ama cambiare spesso look ed è appassionata di cucito e di balli argentini. Vive a Gradisca d'Isonzo ed ha una carica di energia irresistibile.

Gli altri concorrenti

Gli altri concorrenti sono Daniela, 29 anni di Foggia; Edoardo, 28 anni di Sesto Fiorentino (FI); Enrico, 38 anni di Paderno Dugnano (MI); Gerardo, 35 anni di Pignola (PZ); Peperita, 38 anni di Milano; Giuseppe, 69 anni di Reggio Emilia; Gloria B., 18 anni di San Michele al Tagliamento (VE); Gloria P., 41 anni di Roma; Lola, 49 anni di Roma; Lora, 27 anni di Genova; Marco, 26 anni di Genova; Matteo, 23 anni di Brescia; quindi Neney, 52 anni di Gradisca D’Isonzo (GO); Natascia, 22 anni di Savignano sul Rubicone (FC); Pancrazia, 48 anni di Erchie (BR); Patrizia, 67 anni di Napoli; Pedro, 35 anni di San Gimignano (SI); Roberto, 38 anni di Ventimiglia di Sicilia (PA); Rossana, 58 anni di Siracusa (SR); Simone, 18 anni di Bollate (MI).